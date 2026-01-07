Αρκάς: Η εορταστική καλημέρα στους Γιάννηδες
Ο Αρκάς στο κλίμα της ημέρας.
Ο Αρκάς μαζί με τη σημερινή καλημέρα του μας δείχνει την Τετάρτη χαρούμενη με ανοιχτά τα χέρια να λέει:
«Να τη, ξεπρόβαλε ξανά η όμορφη αυγούλα, εξύπνησα όλο χαρά»
Και ακούει μια φωνή να της λέει:
«Γιατί; σε λένε Γιαννούλα;
