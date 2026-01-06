Αρκάς: Η καλημέρα των Φώτων

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα Τρίτη ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε ένα κορίτσι να στέκεται μόνο του στη σκηνή, φορώντας ένα απλό φόρεμα με τη λέξη «Τρίτη», ενώ πάνω του είναι στραμμένα έντονα φώτα προβολέων.

Το σημερινό σκίτσο αποκτά ξεχωριστό νόημα λόγω των Θεοφανείων, της γιορτής των Φώτων. Οι δυνατοί προβολείς που φωτίζουν το παιδί δεν είναι απλώς σκηνικά φώτα, αλλά συμβολίζουν το φως της αποκάλυψης και της φανέρωσης, το φως που «πέφτει» πάνω στον άνθρωπο και τον καλεί να σταθεί στο κέντρο, εκτεθειμένος αλλά και καθαρός.

Όπως στα Θεοφάνεια το φως νικά το σκοτάδι και αποκαλύπτει την αλήθεια, έτσι και στο σκίτσο ο Αρκάς μετατρέπει τη μέρα σε μια ήσυχη υπενθύμιση ότι το φως μπορεί να είναι ταυτόχρονα δοκιμασία και λύτρωση.

Τι γιορτάζουμε σήμερα

Τα Θεοφάνεια συγκαταλέγονται στις κορυφαίες εορτές του Χριστιανισμού και τιμούν τη Βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και αποτελούν το επιστέγασμα του Δωδεκαημέρου, της περιόδου που ξεκινά με τη Γέννηση του Χριστού.

Είναι γνωστά και ως Φώτα ή Επιφάνια, ονομασίες που παραπέμπουν στη φανέρωση του θείου στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, κατά τη Βάπτιση αποκαλύφθηκαν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, γεγονός που προσδίδει στη γιορτή τον βαθύ θεολογικό της χαρακτήρα.

Στις Δυτικές Εκκλησίες, ωστόσο, η ίδια ημέρα συνδέεται κυρίως με το προσκύνημα των Τριών Μάγων στη Φάτνη, τονίζοντας την εμφάνιση του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους.