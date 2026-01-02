Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς υποδέχθηκε την δεύτερη ημέρα του χρόνου με τον δικό του τρόπο.
Ο Αρκάς υποδέχθηκε την δεύτερη ημέρα του χρόνου με την κλασική του «καλημέρα» και το δικό του ιδιαίτερο χιούμορ.
Ο γνωστός σκιτσογράφος σχεδίασε τον προφήτη πάνω στον βράχο, να μιλάει στους πιστούς του και να τους εύχεται χρόνια πολλά για τη νέα χρονιά, όμως με ένα… αλλά.
«Χρόνια πολλά! Κι ας μη το αντέχει το ασφαλιστικό σας» λέει ο προφήτης.
