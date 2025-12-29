Αρκάς: Η καλημέρα της τελευταίας εβδομάδας του χρόνου

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Θανασάκη να μιλάει με τη μητέρα του

«Μαμά, εγώ φεύγω».

«Σκουφί φόρεσες;»

«Όχι, θα μου πλατικώθει τη φράντδα»

«Μην τολμήσεις να ξεμυτίσεις χωρίς σκουφί»

«Καλά θα φορέθω»

Και ο Θανασάκης ενώ φεύγει από το σπίτι λέει «Δεν είπε θτο κεφάλι»