Αρκάς: Η καλημέρα της τελευταίας εβδομάδας του χρόνου
Ο Αρκάς καλημέρα της Δευτέρας.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Θανασάκη να μιλάει με τη μητέρα του
«Μαμά, εγώ φεύγω».
«Σκουφί φόρεσες;»
«Όχι, θα μου πλατικώθει τη φράντδα»
«Μην τολμήσεις να ξεμυτίσεις χωρίς σκουφί»
«Καλά θα φορέθω»
Και ο Θανασάκης ενώ φεύγει από το σπίτι λέει «Δεν είπε θτο κεφάλι»
