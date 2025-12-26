Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής σε γιορτινό ύφος
Ο Αρκάς μας εύχεται «Χρόνια Πολλά».
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, μας δείχνει τα ζωάκια ντυμένα εορταστικά να εύχονται για «Χρόνια Πολλά».
Το σημερινό σκίτσο
