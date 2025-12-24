Αρκάς: Η καλημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων

Ο Αρκάς υποδέχθηκε το πρωινό της Τετάρτης με την κλασσική του «καλημέρα». Μόνο που η σημερινή έχει μια πρώτη δόση Χριστουγέννων.

Με τα σχολεία να έχουν κλείσει για τις γιορτές και όλοι να ετοιμάζονται για τα οικογενειακά τραπέζια, ο γνωστός σκιτσογράφος μας δείχνει τον Θανασάκη να στέλνει τις ευχές του κοιτώντας το είδωλό του σε μια μπάλα που κρέμεται από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«ΚΑΛΕΘ ΓΙΟΡΤΕΘ» μας λέει, θυμίζοντάς μας ότι αύριο είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης στον δυτικό κόσμο.

Από τα παλιά τα χρόνια, οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί ξεκινούσαν από την παραμονή, εν μέρει λόγω της χριστιανικής λειτουργικής ημέρας που ξεκινά από το ηλιοβασίλεμα, μια πρακτική που κληρονομήθηκε από την εβραϊκή παράδοση και βασίζεται στην ιστορία της Δημιουργίας στο Βιβλίο της Γένεσις.

Δεδομένου ότι η παράδοση ισχυρίζεται ότι ο Ιησούς γεννήθηκε τη νύχτα (με βάση το κατά Λουκά 2:6-8), η Μεσονύκτια Λειτουργία εορτάζεται την Παραμονή Χριστουγέννων, παραδοσιακά τα μεσάνυχτα, για τον εορτασμό της γέννησής του. Η ιδέα του Ιησού να γεννιέται τη νύχτα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η Παραμονή Χριστουγέννων αναφέρεται ως Heilige Nacht (Άγια Νύχτα) στα γερμανικά, Nochebuena (η Καλή Νύχτα) στα ισπανικά και παρόμοια σε άλλες εκφράσεις της χριστουγεννιάτικης πνευματικότητας, όπως το τραγούδι «Άγια Νύχτα».

Πολλές άλλες διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις και εμπειρίες συνδέονται επίσης με την Παραμονή Χριστουγέννων σε όλο τον κόσμο, όπως η συγκέντρωση της οικογένειας και των φίλων, τα κάλαντα, ο φωτισμός των δέντρων, το περιτύλιγμα, η ανταλλαγή και το άνοιγμα δώρων και η γενική προετοιμασία για την ημέρα των Χριστουγέννων.

Σήμερα 24 Δεκεμβρίου γιορτάζουν οι: Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη.