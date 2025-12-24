magazin
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Αρκάς: Η καλημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων
24 Δεκεμβρίου 2025

Αρκάς: Η καλημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων

Για ένα ακόμα πρωί, ο Αρκάς λέει τη δική του «καλημέρα» και εννοείται ότι σήμερα έχει εορταστικό ύφος.

Ο Αρκάς υποδέχθηκε το πρωινό της Τετάρτης με την κλασσική του «καλημέρα». Μόνο που η σημερινή έχει μια πρώτη δόση Χριστουγέννων.

Με τα σχολεία να έχουν κλείσει για τις γιορτές και όλοι να ετοιμάζονται για τα οικογενειακά τραπέζια, ο γνωστός σκιτσογράφος μας δείχνει τον Θανασάκη να στέλνει τις ευχές του κοιτώντας το είδωλό του σε μια μπάλα που κρέμεται από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«ΚΑΛΕΘ ΓΙΟΡΤΕΘ» μας λέει, θυμίζοντάς μας ότι αύριο είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης στον δυτικό κόσμο.

Από τα παλιά τα χρόνια, οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί ξεκινούσαν από την παραμονή, εν μέρει λόγω της χριστιανικής λειτουργικής ημέρας που ξεκινά από το ηλιοβασίλεμα, μια πρακτική που κληρονομήθηκε από την εβραϊκή παράδοση και βασίζεται στην ιστορία της Δημιουργίας στο Βιβλίο της Γένεσις.

Δεδομένου ότι η παράδοση ισχυρίζεται ότι ο Ιησούς γεννήθηκε τη νύχτα (με βάση το κατά Λουκά 2:6-8), η Μεσονύκτια Λειτουργία εορτάζεται την Παραμονή Χριστουγέννων, παραδοσιακά τα μεσάνυχτα, για τον εορτασμό της γέννησής του. Η ιδέα του Ιησού να γεννιέται τη νύχτα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η Παραμονή Χριστουγέννων αναφέρεται ως Heilige Nacht (Άγια Νύχτα) στα γερμανικά, Nochebuena (η Καλή Νύχτα) στα ισπανικά και παρόμοια σε άλλες εκφράσεις της χριστουγεννιάτικης πνευματικότητας, όπως το τραγούδι «Άγια Νύχτα».

Πολλές άλλες διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις και εμπειρίες συνδέονται επίσης με την Παραμονή Χριστουγέννων σε όλο τον κόσμο, όπως η συγκέντρωση της οικογένειας και των φίλων, τα κάλαντα, ο φωτισμός των δέντρων, το περιτύλιγμα, η ανταλλαγή και το άνοιγμα δώρων και η γενική προετοιμασία για την ημέρα των Χριστουγέννων.

Σήμερα 24 Δεκεμβρίου γιορτάζουν οι: Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη.

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

'Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο
24.12.25

‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία

Σύνταξη
Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online
24.12.25

Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online

Reducing the need to visit registry offices or KEP centers in person, the new service allows Greeks to apply for birth, marriage, civil partnership, and death certificates for events that took place abroad and were registered with the Special Civil Registry before January 22, 2018

Σύνταξη
Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!
24.12.25

Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!

Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος διέπρεψαν και τη φετινή σεζόν και συμπεριλήφθηκαν στη δεκάδα της ψηφοφορίας του Βουλγαρικού Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύνταξη
Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση
Πολιτική 24.12.25

Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση

Παρεμπόδιση της έρευνας, απίστευτες μεθοδεύσεις, παράλογα άλματα στη διαδικασία της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών και μια κυβέρνηση ένοχα σιωπηλή απέναντι στο τσουνάμι των αποκαλύψεων στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι
24.12.25

Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι

Η γυναίκα που ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλεσε «θεά του go-go» είναι μία από τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Στα 82 της, η Toni Basil θυμάται τη συνεργασία της με την Τίνα Τέρνερ, την Μπέτι Μίντλερ, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ντέιβιντ Μπερν, τη Μάργκοτ Ρόμπι, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - και η λίστα συνεχίζεται – α, και τη στιγμή που ο Μπινγκ Κρόσμπι της έκανε καμάκι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη
24.12.25

«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Αλύγιστοι οι αγρότες συνεχίζουν για τέταρτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τις μετακινήσεις με την κυβέρνηση που διαπιστώνει την ευρεία κοινωνική στήριξη στα μπλόκα, να καταφεύγει σε εκβιαστικές λογικές και σπασμωδικές κινήσεις, εντείνοντας την προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ευρώπη: Τα στεγαστικά δάνεια «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα
Οικονομία 24.12.25

Τα στεγαστικά δάνεια στην Ευρώπη «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα

Τα στεγαστικά δάνεια επηρεάζονται άμεσα από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και από τις τάσεις της αγοράς σε κάθε χώρα. Σε τι κάνουν περικοπές οι Ευρωπαίοι για να τα βγάλουν πέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
