Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αρκάς: Το ετήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο για το 2026 έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
Media 23 Δεκεμβρίου 2025 | 06:25

Αρκάς: Το ετήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο για το 2026 έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το ετήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο τοίχου του Αρκά για το 2026.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Spotlight

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η εφημερίδα το ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες του το ετήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο τοίχου του Αρκά για το 2026, με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους ήρωες της ελληνικής σάτιρας. Δώδεκα μήνες, δώδεκα αυθεντικές βινιέτες και ο γνώριμος, αιχμηρός λόγος του Αρκά συνθέτουν ένα ημερολόγιο που δεν μετρά απλώς τον χρόνο, αλλά τον σχολιάζει.

Και ο χρόνος, όταν τον κοιτάς από το ύψος ενός παιδιού, έχει τους δικούς του κανόνες. Η ζωή είναι απαιτητική για ένα πιτσιρίκι: φίλοι φορτωμένοι με ιδέες και εμμονές, μια μητέρα που επιμένει στη θρεπτική –αλλά πάντα ύποπτη– φακή, μια συμμαθήτρια που μονοπωλεί τη σκέψη χωρίς να το γνωρίζει, και τόσα λόγια που ψάχνουν τρόπο να βγουν προς τα έξω. Υπάρχουν, βέβαια, και τα προνόμια: η παρέα, τα παγωτά, οι τηγανητές πατάτες. Και αυτή η ανεκτίμητη παιδική ελευθερία να λες τα πράγματα ωμά, χωρίς φίλτρα – ακόμη κι αν κάποια σύμφωνα αντιστέκονται πεισματικά. Σε αυτή την ισορροπία, ο Θανασάκης του Αρκά βγαίνει πάντα κερδισμένος.

Ο μικρός ήρωας επιστρέφει το 2026 μαζί με τη γνώριμη παρέα του –τον Χάρη, τον Σπύρο, τη Χρυσάνθη και τον Αποστόλη– για να μας οδηγήσει μέσα στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Από τις Απόκριες, όπου η παιδική άγνοια πληρώνεται ακριβά, μέχρι τη γιορτή της μητέρας, όπου η άγνοια κινδύνου μετατρέπεται σε αρετή· από το καλοκαίρι που γεννά σχολικές νοσταλγίες, έως τα Χριστούγεννα, όπου ένα μεγάλο παιδικό μυστήριο παραμένει –προς το παρόν– άλυτο.

Δώδεκα στιγμιότυπα της παιδικής καθημερινότητας, που λειτουργούν ταυτόχρονα ως καθρέφτης της ενήλικης ζωής. Αστεία, υπαινικτικά και υπονομευτικά, στημένα με τη μαεστρία και τη διαχρονική ευρηματικότητα του Αρκά, θα συνοδεύσουν τους μήνες της νέας χρονιάς. Ένα ημερολόγιο για να μετράμε τον χρόνο με χιούμορ. Καλή χρονιά!

Συλλεκτικό ημερολόγιο τοίχου του Αρκά για το 2026
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τι φέρνει η εποχή Euronext – Το τεχνολογικό hub, η νέα διοίκηση και οι αποδόσεις 

Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τι φέρνει η εποχή Euronext – Το τεχνολογικό hub, η νέα διοίκηση και οι αποδόσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Business
ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η έκδοση κοινωνικού ομολόγου 5 εκατ. ευρώ για κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η έκδοση κοινωνικού ομολόγου 5 εκατ. ευρώ για κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)
Language 23.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)

Οι όροι «άτιμος» και «ατιμία» αναφέρονταν στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων που μπορούσε να επιβληθεί σε έναν αθηναίο πολίτη, είτε κατά το όλον («ολική ατιμία») είτε εν μέρει («μερική ατιμία»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών
Οικονομία 23.12.25

Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών

Oπως αναφέρει η μελέτη της τράπεζας, η αποταμίευση των νοικοκυριών έγινε λιγότερο αρνητική από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όμως τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «τρώνε από τα έτοιμα»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση
«Καμπανάκια» 23.12.25

MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση

Από τη μείωση του αριθμού των Ρεπουμπλικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA έως την αποδοκιμασία της πολιτικής του, η νέα χρονιά προδιαγράφεται εκλογικά δύσκολη για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;
Θρίλερ 23.12.25

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;

Στο «Μόνος Στο Σπίτι» όλα μοιάζουν ακίνδυνα. Μέχρι να το δεις ως ενήλικας. Από σακιά τσιμέντου μέχρι ηλεκτροπληξία και φωτιά, οι «αστείες» παγίδες του Κέβιν θα ήταν ιατρικά καταστροφικές στην πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού
Ευρωπαϊκή Οδηγία 23.12.25

Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, και για την Ελλάδα, για να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για την μισθολογική διαφάνεια. Όμως πάνω από επτά στους δέκα εργαζόμενους, δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης

Δριμεία κριτική στο Μαξίμου από τον πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις εξεταστικές των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης και την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Αιχμές και για ελληνοτουρκικά και αγροτικό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Η αδιαλλαξία του Ζελένσκι ενισχύει τη συμφιλίωση ΗΠΑ – Ρωσίας
Διαπραγματεύσεις 23.12.25

Ποιος είπε ότι η Ρωσία συζητά με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία;

Η Ρωσία έχει ισχυρούς λόγους να παραμείνει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, καθώς η στόχευσή της επεκτείνεται σε θέματα στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρουσίασε τα σχέδια για τα πιο ισχυρά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ 23.12.25

Αυτά θα είναι τα πιο ισχυρά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ

Τα σχέδια για τα νέα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία θα είναι, όπως τόνισε, 100 φορές πιο ισχυρά από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση κατά της διαφθοράς στα Τίρανα
Επεσαν μολότοφ 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα σε διαδήλωση κατά της διαφθοράς

Με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν διαδηλωτές στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του Εντι Ράμα στα Τίρανα, αφότου η εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία της αντιπροέδρου που κατηγορείται για διαφθορά.

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ήταν σοφό για τον Μαδούρο να φύγει – Μαδούρο: Θα τα πήγαινε καλύτερα ο Τραμπ αν κοιτούσε τη χώρα του
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 23.12.25

Ο Μαδούρο απαντά στον Τραμπ που του ζητάει να φύγει

Αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κρίνει ότι είναι σοφό για τον βενεζουελάνο ομόλογό του να φύγει, ο οποίος του απαντά ότι θα έκανε καλά να κοιτάει τη χώρα του.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Κολομβία: Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Κολομβία 23.12.25

Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας

Drones θα πετούν σε μέγιστο ύψος 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά κόκας και θα πραγματοποιούν ελεγχόμενο ψεκασμό με γλυφοσάτη στην Κολομβία, υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Στο στόχαστρο πλοίο και λιμενικές υποδομές
Ουκρανία 23.12.25

Νέα ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Δεύτερη επίθεση μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό, πλήττοντας ένα πλοίο και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο