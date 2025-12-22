Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Ο Αρκάς σε εορταστικό κλίμα με μαύρο χιούμορ σήμερα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει τον παππού να κάθεται μπροστά από τον χάροντα και να του λέει με τρομαγμένο ύφος:
«Α, ο Άγιος Βασίλης, και τους είπα να καθαρίσουμε την καμινάδα».
Το σημερινό σκίτσο
