Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει τον παππού να κάθεται μπροστά από τον χάροντα και να του λέει με τρομαγμένο ύφος:

«Α, ο Άγιος Βασίλης, και τους είπα να καθαρίσουμε την καμινάδα».

Το σημερινό σκίτσο