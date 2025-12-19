Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Κένια Καρκάσες με ένα εντυπωσιακό βίντεο

Ακόμη μία μεγάλη μεταγραφική κίνηση από τον Ολυμπιακό, καθώς οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν την πολύπειρη Κουβανή ακραία, Κένια Καρκάσες.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν με ένα εντυπωσιακό βίντεο την έναρξη της συνεργασίας τους με την Κουβανή ακραία, με πλάνα από το κλειστό «Μ. Μερκούρη» και την αθλήτρια να φορά τα ερυθρόλευκα, πανέτοιμη να ενισχύσει το σύνολο της ομάδας.

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp)

Η Κένια Καρκάσες έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην καριέρα της και παράλληλα διαθέτει παραστάσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, μεταξύ αυτών και το CEV Champions League.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την έναρξη της συνεργασίας με την Κουβανή

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κένια Καρκάσες. Η Κουβανή ακραία (ημ. γέννησης 22/1/1986, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Η Κένια Καρκάσες διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα και το CEV Champions League. Στην καριέρα της, έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, μεταξύ άλλων δύο πρωταθλήματα Ελβετίας, πέντε πρωταθλήματα Κούβας, ένα πρωτάθλημα Ιαπωνίας, ένα πρωτάθλημα Ινδονησίας, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, δύο πρωταθλήματα Βραζιλίας. Επίσης, η πολύπειρη ακραία έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια με την Εθνική Κούβας στο Παναμερικανικό Κύπελλο, καθώς και ένα πρωτάθλημα NORCECA.

Η δήλωση της Κένια Καρκάσες: «Είμαι χαρούμενη για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και στην αθλητική μου καριέρα. Είμαι ενθουσιασμένη, επειδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού ζουν τον αθλητισμό με τόσο πάθος και είμαι ευγνώμων που μπορώ να φοράω τα ερυθρόλευκα χρώματα! Ευχαριστώ τον σύλλογο για την ευκαιρία».

Προηγούμενες ομάδες:

2005-06 Hisamitsu Pharmaceutical Springs (Ιαπωνία)

2006-11 Ciudad Habana (Κούβα)

2013-14 Volero Zurich (Ελβετία)

2014-15 Vôlei Nestlé/Osasco (Βραζιλία)

2016-17 Volero Zurich (Ελβετία)

2017-18 Ageo Medics (Ιαπωνία)

2018-20 Èpiù Pomì Casalmaggiore (Ιταλία)

2020-21 Bartoccini Fortinfissi Perugia (Ιταλία)

2021-22 Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (Ιταλία)

2022-23 Igor Gorgonzola Novara (Ιταλία)

2023-24 Παναθηναϊκός

2024 Jakarta BIN (Ινδονησία)

2024-25 İnfo Yatırım Karşıyaka (Τουρκία)

2025-26 Gruppo Formula 3 Messina (Ιταλία)