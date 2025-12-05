Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 337 τίτλους
Μετά και την κατάκτηση του League Cup στο βόλεϊ ανδρών ο Ολυμπιακός έφτασε τους 337 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
- Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ - Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις
- Ποιοι τουρίστες επιλέγουν την Αθήνα – Οι δύο σημαντικότερες αγορές
- Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
- Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς - Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση
Ακόμη έναν τίτλο πρόσθεσε στη συλλογή του ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup του βόλεϊ ανδρών.
Αυτή ήταν η 337η κούπα συνολικά για τους Πειραιώτες στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα και αναμένεται να προστεθούν πολλοί ακόμη μέχρι το τέλος της σεζόν.
Η λίστα με τους 337 τίτλους του Ολυμπιακού
Ποδόσφαιρο: 83
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 65
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Γυναικών: 31
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 16
Χάντμπολ Ανδρών: 12
Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού
Ποδόσφαιρο 83
(UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 4)
Πόλο Ανδρών 72
(LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)
Βόλεϊ Ανδρών 65
(Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup: 8, Super Cup: 3)
Μπάσκετ 35
(Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)
Πόλο Γυναικών 31
(Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)
Βόλεϊ Γυναικών 22
(CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)
Μπάσκετ Γυναικών 15
(Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)
Χάντμπολ 12
(Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)
- Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Βαλένθια
- Βουρδέρης: «Αυτή η ομάδα απαξιώθηκε και δεν το αξίζει»
- Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 337 τίτλους
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: Πήρε το ντέρμπι και έβαψε «ερυθρόλευκο» το League Cup
- Live streaming: Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
- Προσωρινή διακοπή στον τελικό του League Cup λόγω συσκότισης
- Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League
- Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε τον Μαρέσκα: «Από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις