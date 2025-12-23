magazin
Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Την καλημέρα του μάς λέει και σήμερα ο Αρκάς, με ένα σκίτσο που βασίζεται στο γνώριμο, λιτό του ύφος και σε έναν σύντομο διάλογο δύο φιγούρων. Το σκηνικό είναι απλό: ουδέτερο φόντο, καθαρές γραμμές, λίγα χρώματα και δύο χαρακτήρες που μοιάζουν να ανήκουν στον σταθερό μικρόκοσμο του δημιουργού. Πάνω από το σκίτσο δεσπόζει η λέξη «Καλημέρα», σαν καθημερινός χαιρετισμός προς τον αναγνώστη.

Οι δύο φιγούρες φορούν διαφορετικές στολές, με τη μία να είναι ντυμένη χριστουγεννιάτικα και την άλλη να φορά καθημερινά ρούχα, πάνω στα οποία έχει βάλει κομμάτια από τη στολή του Άγιου Βασίλη, σαν να τα δανείστηκε επειδή δεν είχε δική του στολή.

Ο διάλογος είναι σύντομος και ευθύς: «Εγώ έχω στολή τσολιά, θα την μοιραστούμε την 25η Μαρτίου!.. Εντάξει;». Η απάντηση έρχεται άμεσα και χωρίς σχόλιο: «Εντάξει!».


Το σκίτσο στηρίζεται στην αμεσότητα. Δεν υπάρχει μεγάλη πληροφορία ούτε κάποιο περίπλοκο μήνυμα. Η αίσθηση του χιούμορ προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων και της εικόνας, αλλά και από το ότι οι χαρακτήρες δείχνουν να συμφωνούν χωρίς σκέψη. Τα πρόσωπά τους είναι ανέκφραστα, με το χαρακτηριστικό βλέμμα που συναντάμε συχνά στα σκίτσα του Αρκά.

Η όλη εικόνα διαβάζεται γρήγορα και γίνεται κατανοητή με την πρώτη ματιά. Είναι ένα από εκείνα τα καθημερινά σκίτσα που σχολιάζουν καταστάσεις με λίγες λέξεις και απλές γραμμές, χωρίς να χρειάζεται ανάλυση. Ένα σύντομο καρέ, που λειτουργεί ως μικρή «καλημέρα» με χιούμορ, όπως ακριβώς έχει συνηθίσει το κοινό του Αρκά.

