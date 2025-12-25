Αρκάς: Η καλημέρα των Χριστουγέννων με ευχές
Ο Αρκάς στέλνει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του.
Ο Αρκάς στο κλίμα της ημέρας μας δείχνει τον Δεκέμβριο ντυμένο Άγιο Βασίλη και να εύχεται «Χρόνια Πολλά».
Το σημερινό σκίτσο
