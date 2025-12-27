Αρκάς: Η καλημέρα του γιορτινού Σαββάτου
Ο Αρκάς σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό.
- Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου – 131 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
- Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του χρόνου
- Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
- Χτύπησαν τη σιωπή της μνήμης στο Μάτι – Βανδαλισμός στο μνημείο της «Καιόμενης Σφαίρας»
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Θανασάκη ανάμεσα σε κουραμπιέδες και να λέει:
«Λατρεύω τιθ γιορτθέθ!
Νιώθω θαν να δω δε ένα θύννεφο κουραμπιεδοθκόνηθ».
Το σημερινό σκηνικό
- Νέος «μνηστήρας» για τον Αντετοκούνμπο οι Ρόκετς των Σενγκούν και Ντουράντ
- Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Ο χριστουγεννιάτικος χορός, που τους δείχνει πιο ερωτευμένους από ποτέ
- Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
- Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει
- Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
- Παυλίδης: «Είναι ωραίο να ακούς θετικά λόγια από τον Μουρίνιο, δεν περίμενα να έχω ήδη 50 γκολ»
- Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
- Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις