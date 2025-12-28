Αρκάς: Η καλημέρα της χειμωνιάτικης Κυριακής

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τα πουλιά πάνω σε ένα κλαδί να λένε:

«Κούκλα, τι μπορώ να κάνω για να σε ζεστάνω;»

«Να πυρποληθείς»

Το σημερινό σκίτσο