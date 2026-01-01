Αρκάς: Η πρώτη καλημέρα του 2026

Την δική του, πρωτοχρονιάτικη καλημέρα, είπε ο Αρκάς το πρωί της Πέμπτης.

Ο γνωστός σκιτσογράφος υποδέχθηκε την πρώτη ημέρα του χρόνου, μαζί με τον Θανασάκη και την παρέα του, οι οποία αποχαιρέτησαν το 2025 τραγουδώντας το «Πάει ο παλιός ο χρόνος».

Η Πρωτοχρονιά είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές γιορτές στην Ελλάδα. Την Πρωτοχρονιά στην χώρα μας, παραδοσιακά εξέχουσα θέση στο γιορτινό τραπέζι κατέχει το χοιρινό. Η κατανάλωση του χοιρινού την Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα είναι έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Το χοιρινό συμπληρώνει το πατροπαράδοτο Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Στις περισσότερες χώρες, η ημέρα της Πρωτοχρονιάς έχει καθιερωθεί ως επίσημη αργία και γιορτάζεται μαζικά. Κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο που ακολουθεί ο Δυτικός Κόσμος στη σύγχρονη εποχή, Πρωτοχρονιά είναι η 1η Ιανουαρίου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όλες τις χώρες. Υπάρχουν διαφορετικά έθιμα σε όλο τον κόσμο.

Για τους Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς, από τον 7ο αιώνα, η 1η Ιανουαρίου γιορταζόταν ως εορτασμός της Μητρότητας της Θεοτόκου. Τον 13ο αιώνα, η εορτή της Περιτομής του Χριστού είχε έρθει για να αντικαταστήσει τη γιορτή προς τιμήν της Παναγίας. Ωστόσο, το 1751, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΔ΄ επέτρεψε στις εκκλησίες της Πορτογαλίας να αφιερώσουν μια γιορτή στη Μαρία την πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Αυτό συνέβη λόγω της ώθησης στην Πορτογαλία για μια επίσημη γιορτή που γιορτάζει τη θεία μητρότητα της Μαρίας.