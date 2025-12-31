Αρκάς: Η καλημέρα με τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα, στο κλίμα της ημέρας.
Ο Αρκάς μας λέει τα κάλαντα με πολύ χιούμορ.
Το σημερινό σκίτσο
