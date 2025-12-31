Αρκάς: Η καλημέρα με τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς

Πολιτική Γραμματεία

Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Με το τσιτάτο του θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού Έβολα που η Χρυσή Αυγή έχει κάνει σημαία ήδη από την ίδρυσή της, η επίθεση Πλεύρη στον Ράμμο. Μαζί με Γεωργιάδη βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο. Με μπροστάρηδες τους Διόσκουρους του ΛΑΟΣ η κυβέρνηση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης.