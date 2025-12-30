Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς σήμερα μας δείχνει τον προφήτη να ακούει μια φωνή: «Δεν αντέχουμε άλλους φόρους, προφήτη.»

Και εκείνος απαντά:

«Μην γκρινιάζετε, αν δεν καταβάλετε τους φόρους σας πως θα πληρωθούν οι υπάλληλοι του κράτους, που είναι απαραίτητοι για τη συλλογή των φόρων;»

