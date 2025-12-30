magazin
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
30 Δεκεμβρίου 2025

Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στέλνει το σημερινό μήνυμα του, με χιούμορ.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Αρκάς σήμερα μας δείχνει τον προφήτη να ακούει μια φωνή: «Δεν αντέχουμε άλλους φόρους, προφήτη.»

Και εκείνος απαντά:

«Μην γκρινιάζετε, αν δεν καταβάλετε τους φόρους σας πως θα πληρωθούν οι υπάλληλοι του κράτους, που είναι απαραίτητοι για τη συλλογή των φόρων;»

Το σημερινό σκίτσο

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
30.12.25

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
29.12.25

«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
29.12.25

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
29.12.25

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της
29.12.25

Η σταρ του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, αποκάλυψε για πρώτη φορά, ότι ως έφηβη πειραματίστηκε τόσο με κορίτσια όσο και με αγόρια. «Σε εκείνη την ηλικία ήμουν αρκετά περίεργη».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
29.12.25

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
28.12.25

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
28.12.25

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
28.12.25

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
28.12.25

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69
28.12.25

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ροή Ειδήσεων
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
30.12.25

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
30.12.25

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
30.12.25

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
30.12.25

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
30.12.25

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ')
30.12.25

Η «δοκιμασία» συνίστατο στο να αποδείξει κάθε αθηναίος πολίτης, μετά την κλήρωση ή την εκλογή του σε ένα αρχοντικό αξίωμα, ότι διέθετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο υπούργημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
30.12.25

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
30.12.25

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.

Σύνταξη
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
30.12.25

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
30.12.25

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026
30.12.25

Greece’s 2026 public holiday calendar offers only three long weekends and one four-day Easter break, with several major holidays falling on weekends resulting in a mixed outlook for workers, travelers and families planning time off

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
