H «Κέλλυ», μια αυτοσαρκαστική και συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης της Βασιλικής Βλάχου έρχεται στο Θέατρο 104

H «Κέλλυ», μια αυτοσαρκαστική και συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης της Βασιλικής Βλάχου έρχεται στο Θέατρο 104
Πρεμιέρα στις 12 Ιανουαρίου 2026 και για 10 μόνο παραστάσεις
Αφορμή η «Κέλλυ», το πρώτο θεατρικό έργο της Βασιλικής Βλάχου, σεναριογράφο και πρωταγωνίστρια της βραβευμένης βρετανικής ταινίας ‘Το Κάλεσμα του Σπουργιτιού’. Η Αγνή Χιώτη μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης της με τον Χάρη Χιώτη ‘Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου’, σκηνοθετεί τη νέα χρονιά την «Κέλλυ», με την ίδια, τη Βασιλική Βλάχου και τον Γιώργο Ιωσηφίδη επί σκηνής. Από τις 12 Ιανουαρίου και μόνο για 10 παραστάσεις, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στο Θέατρο 104.
Η Κέλλυ είναι μια σύγχρονη, αυτοσαρκαστική και συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, που έρχεται να εκπλήξει τους θεατές και να τους βυθίσει σε ένα ευφάνταστο και κωμικοτραγικό ταξίδι αυτοπραγμάτωσης.
Μέσα από χιούμορ, σκληρές αλήθειες και βιωματικές εμπειρίες, το έργο ακολουθεί την πορεία μιας γυναίκας από την παιδική της ηλικία έως την ενήλικη ζωή της, δίνοντας μια γεύση από το μέλλον και τις προκλήσεις της εποχής μας.
Με γρήγορο ρυθμό, πολυπρόσωπους χαρακτήρες και μια συνεχή εναλλαγή κωμικών και δραματικών σκηνών, η «Κέλλυ» συνδυάζει την ψυχαγωγία με τον κοινωνικό προβληματισμό, μιλώντας σε κοινό διαφορετικών ηλικιών – από τη Gen Z έως τη γενιά των γονιών τους και των παππούδων τους.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο: Βασιλική Βλάχου
Σκηνοθεσία: Αγνή Χιώτη
Σχεδιασμός φωτισμών: Χάρης Χιώτης
Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη
Μουσική επιμέλεια: Αναστασία Μανιάτη
Βοηθός σκηνοθέτη: Καλή Δάβρη
Graphic designer: Groovy GraphX
Video editor: Νίκος Μύρτου
Social Media: Social Wave Athens
Παραγωγή: REPENTE-ARTS
Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασιλική Βλάχου, Γιώργος Ιωσηφίδης, Αγνή Χιώτη
ΚΕΛΛΥ
της Βασιλικής Βλάχου
Θέατρο 104
[Black Box]
Ευμολπιδών 41 – Γκάζι
Σκηνοθεσία
Αγνή Χιώτη
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
12 Ιανουαρίου 2026
Για 10 μόνο παραστάσεις
12/1 – 10/2
Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00
