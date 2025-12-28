magazin
Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας
28 Δεκεμβρίου 2025

Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας

Δεν εμφανίζεται πια με συνθήματα και σύμβολα. Η άκρα δεξιά μπαίνει στη ζωή μας μέσα από μουσικές playlists, βίντεο στο YouTube, meme και lifestyle αισθητικές που μοιάζουν αθώες. Ο εξτρεμισμός σήμερα δεν φωνάζει — κυκλοφορεί σαν pop κουλτούρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Δεν χρειάζεται να πας σε συγκέντρωση ή να διαβάσεις μανιφέστα για να εκτεθείς σε ακραίες ιδέες. Αρκεί να ανοίξεις το YouTube, να βάλεις μουσική ή να χαζέψεις στο Instagram. Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, η άκρα δεξιά στην Ευρώπη έχει περάσει εδώ και καιρό σε μια νέα φάση: δεν φωνάζει συνθήματα· φτιάχνει «vibe».

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρει το δημοσίευμα είναι ένα γερμανικό κανάλι μαγειρικής στο YouTube.

Δύο άνδρες, με μπαλακλάβες και μπλουζάκια με ναζιστικά σύμβολα, μαγειρεύουν vegan συνταγές, γελούν, κάνουν πλάκα. Το περιεχόμενο μοιάζει αθώο – μέχρι να προσέξεις τις λεπτομέρειες. Το κανάλι κατέβηκε τελικά από την πλατφόρμα, αλλά είχε ήδη δείξει πώς ο εξτρεμισμός μπορεί να κρυφτεί μέσα σε κάτι απολύτως καθημερινό.

YouTube thumbnail

Μουσική, memes, μόδα, influencers

Ερευνητές που μελετούν τη σύγχρονη ακροδεξιά μιλούν για μια στρατηγική «κανονικοποίησης». Όχι μέσα από πολιτικές ομιλίες, αλλά μέσα από μουσική, memes, μόδα, influencers και υποκουλτούρες.

«Μπορείς να επηρεαστείς ενώ κάθεσαι στον καναπέ σου», λέει χαρακτηριστικά μία από τις ερευνήτριες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα έξι χωρών, όπως καταγράφει ο Guardian.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, σε χώρες όπως η Ουγγαρία, ακροδεξιά συγκροτήματα έχουν βρεθεί ακόμη και στα top 40. Όταν ένα τραγούδι παίζει στο ραδιόφωνο ή εμφανίζεται σε playlists, παύει να μοιάζει «ακραίο». Γίνεται απλώς μέρος του τοπίου.

Τradwives

Άλλο παράδειγμα είναι το φαινόμενο των «tradwives» στα social media: γυναίκες creators που προβάλλουν έναν εξιδανικευμένο κόσμο παραδοσιακών ρόλων, αντιφεμινιστικής ρητορικής και νοσταλγίας για ένα παρελθόν που συχνά δεν υπήρξε ποτέ.

Όπως επισημαίνει το άρθρο, οι πολιτικές ρίζες αυτής της αισθητικής συχνά χάνονται πίσω από φίλτρα, χαμόγελα και «lifestyle» περιεχόμενο.

Το κλειδί, λένε οι ερευνητές, δεν είναι πάντα η ιδεολογία. Είναι η κοινότητα. Κάποιος ξεκινά επειδή του αρέσει μια μπάντα, ένα look, ένα meme. Πηγαίνει σε συναυλίες, γνωρίζει κόσμο, νιώθει ότι «ανήκει». Και κάπου εκεί, σχεδόν αθόρυβα, το πολιτικό μήνυμα αρχίζει να περνά.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τον Guardian, η τεχνητή νοημοσύνη και τα social media έχουν επιταχύνει δραματικά αυτή τη διαδικασία. Πλέον, δεν χρειάζονται μουσικοί, σκηνοθέτες ή γραφίστες: ένα τραγούδι, ένα βίντεο ή μια εικόνα μπορεί να παραχθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Κάποιες φορές, μάλιστα, δεν είναι καν ξεκάθαρο αν πίσω από τέτοιο περιεχόμενο υπάρχει ιδεολογία ή απλώς η επιδίωξη κέρδους μέσω clicks και διαφημίσεων.

Το αποτέλεσμα, προειδοποιούν οι ερευνητές, είναι ένας πολιτιστικός θόρυβος όπου τα όρια θολώνουν. Μπορεί να ακούς μουσική, να παραγγέλνεις φαγητό, να παρακολουθείς βίντεο – και να μην αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκεσαι ήδη μέσα σε ένα οικοσύστημα που σπρώχνει, έστω διακριτικά, προς την ακροδεξιά και την ρητορική της.

Σε μια Ευρώπη όπου η άκρα δεξιά κερδίζει έδαφος όχι μόνο στις κάλπες αλλά και στην κουλτούρα, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο πολιτισμός είναι πολιτικός. Είναι πόσο εύκολα μπορεί να γίνει όχημα – χωρίς καν να το καταλάβουμε.

