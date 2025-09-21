magazin
21.09.2025 | 18:51
Φωτιά στη Μαγνησία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Culture Live 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:00

Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ο Στιούαρτ Χομ, 63 ετών, είναι ένας θρύλος της βρετανικής αντικουλτούρας: σκηνοθέτης, συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας και ακτιβιστής, διάσημος για τα λαϊκά μυθιστορήματά του που αντικατοπτρίζουν το Λονδίνο της δεκαετίας του 1970 — γεμάτο χούλιγκαν, σκίνχεντς και απατεώνες — και για το ότι μιλάει χωρίς περιστροφές για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί ότι αξίζει να αναλυθεί. Το τελευταίο του έργο είναι ένα βιβλίο του οποίου ο τίτλος δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες: Fascist Yoga (εκδόσεις Pluto Press).

«Αρχικά, το βιβλίο ονομαζόταν Fascist Yogis and New Age Frauds: Physical Culture with a Fakir Twist. Ωστόσο, η ομάδα πωλήσεων και εκδόσεων της Pluto συμφώνησε ότι χρειαζόμασταν τις λέξεις φασιστική και γιόγκα στον κύριο τίτλο για να βεβαιωθούμε ότι οι πιθανοί αναγνώστες θα καταλάβαιναν το θέμα του βιβλίου» λέει ο Χομ, του οποίου το πιο διάσημο έργο είναι ίσως το Tainted Love, στο οποίο περιγράφει το Λονδίνο της δεκαετίας του 1960 μέσα από τα ημερολόγια που άφησε η μητέρα του, μια σεξουαλική εργαζόμενη και τοξικομανής.

Fascist Yoga (εκδόσεις Pluto Press)

Fascist Yoga (εκδόσεις Pluto Press)

120 χρόνια ιστορία

Στο Fascist Yoga, ο συγγραφέας εξετάζει τις ρίζες της εισαγωγής της γιόγκα στη Δύση μέχρι σήμερα. Το κάνει με το βλέμμα ενός σκεπτικιστή που έχει ακούσει την ίδια ιστορία πάρα πολλές φορές.

«Η σύγχρονη δυτική γιόγκα είναι η ευρωπαϊκή γυμναστική του 19ου αιώνα με μια πινελιά ανατολίτικης μαγείας» λέει.

«Είναι περίπου 120 ετών και πολύ διαφορετική από τη διαλογιστική γιόγκα που ασκούνταν στην αρχαία Ινδία, αν και μερικοί άνθρωποι συγχέουν τα δύο είδη. Δεν είμαι ο μόνος που υποστηρίζει ότι η σύγχρονη γιόγκα έχει τις ρίζες της στην ευρωπαϊκή γυμναστική. Υπάρχουν ακαδημαϊκές συζητήσεις και πολλά βιβλία και άρθρα για το θέμα».

«Ήξερα ότι οι φασίστες ενδιαφέρονται για τα ταρώ και άλλες μορφές πνευματικότητας και θρησκείας, από τον παγανισμό έως τις κυρίαρχες παραλλαγές του χριστιανισμού»

Υπέρμαχοι της ανωτερότητας της λευκής φυλής

Ο Χομ συνεχίζει: «Ήξερα ήδη λίγα πράγματα για τις φασιστικές ιδεολογίες και τις φασιστικές αντικουλτούρες, οπότε δεν μου φάνηκε παράξενο.

»Ήξερα ότι οι φασίστες ενδιαφέρονται για τα ταρώ και άλλες μορφές πνευματικότητας και θρησκείας, από τον παγανισμό έως τις κυρίαρχες παραλλαγές του χριστιανισμού, συμπεριλαμβανομένων της καθολικής και της ορθόδοξης εκκλησίας, και ειδικά τις πιο παραδοσιακές φατρίες τους.

»Έτσι, έκανα κάποια έρευνα και με εξέπληξε το γεγονός ότι όχι μόνο υπήρχαν περισσότεροι φασίστες γιόγκι και υπέρμαχοι της ανωτερότητας της λευκής φυλής, αλλά ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της σύγχρονης γιόγκα κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα».

Στο Fascist Yoga συναντά κανείς χαρακτήρες τόσο παραληρητικούς όσο η Γαλλίδα Μαξιμιανή Τζούλια Πόρτας, γνωστή ως Savitri Devi, η οποία πίστευε ότι ο Χίτλερ ήταν η ενσάρκωση ενός ινδουιστικού θεού και συνδύαζε παγανισμό, οικολογία και αποκρυφισμό

YouTube thumbnail

Μια ευθεία γραμμή που οδηγεί στον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Ο συγγραφέας παρακολούθησε το πρώτο του μάθημα γιόγκα το 2009 και ακόμη και τότε παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σύμφωνα με τα δικά του γούστα: «Τρομοκρατήθηκα όταν ο δάσκαλος μιλούσε για τσάκρα και άλλες ανοησίες της Νέας Εποχής ενώ δίδασκε το μάθημα» θυμάται.

Στο βιβλίο, ο Χομ ερευνά τις λεπτομέρειες της ιστορίας της γιόγκα: από την περίεργη ανακάλυψη της κίνησης στις αρχές του 20ού αιώνα στην Καλιφόρνια, μέσω των Ναζί, μέχρι τους εκφραστές της αμερικανικής ακροδεξιάς, χαράζοντας μια ευθεία γραμμή που οδηγεί στον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τον τρέχοντα υπουργό Υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ, και την αυλή του από αντιεμβολιαστές που, στο όνομα της ευεξίας, διαλύουν το σύστημα υγείας των ΗΠΑ.

Στο Fascist Yoga συναντά κανείς χαρακτήρες τόσο παραληρητικούς όσο η Γαλλίδα Μαξιμιανή Τζούλια Πόρτας, γνωστή ως Savitri Devi, η οποία πίστευε ότι ο Χίτλερ ήταν η ενσάρκωση ενός ινδουιστικού θεού και συνδύαζε παγανισμό, οικολογία και αποκρυφισμό.

Κάποιοι λάτρεις της γιόγκα έχουν θυμώσει

Οι αναγνώστες ανακαλύπτουν επίσης τα φαντάσματα που προέκυψαν από τη διασταύρωση της δυτικής μυθολογίας και του ινδουιστικού εθνικισμού στην Ινδία του Μόντι — σε μια σπείρα που σε ωθεί να αναρωτηθείς πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο φαινομενικά αβλαβές όπως η πρακτική της γιόγκα να έχει χρησιμεύσει ως έδαφος για την ανάπτυξη μερικών από τις πιο ακραίες ιδεολογίες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βιβλίο έχει εξοργίσει πολλούς, διασκεδάσει αρκετούς άλλους και διαφωτίσει μερικούς. «Κάποιοι λάτρεις της γιόγκα έχουν θυμώσει πολύ και γράφουν ή μιλούν για το βιβλίο σαν ο τίτλος να ήταν Yoga Is Fascist (Η γιόγκα είναι φασιστική) αντί για Fascist Yoga (Φασιστική γιόγκα), με έναν υπότιτλο που καθιστά σαφές ότι υπάρχουν και άλλες τάσεις στη γιόγκα» διευκρινίζει ο Χομ.

«Φυσικά, δεν λέω ότι όλη η γιόγκα είναι φασιστική ή ότι όλοι οι γιόγκι είναι φασίστες. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι η παραπληροφόρηση γύρω από θέματα υγείας είναι κορεσμένη με αποκρυφισμό.

»Και αυτό είναι πιο προβληματικό από τη σύνδεση μεταξύ της σύγχρονης πρακτικής στάσης του σώματος και της ακροδεξιάς».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons

Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον
Τέσσερα μέτρα; 21.09.25

Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον

Οι δημιουργοί του αγάλματος, μια ομάδα επενδυτών που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney
«Δημοκρατία» 21.09.25

Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney

Ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Mandalorian της Disney και πρόσφατα εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe (MCU), έγραψε στο Instagram: «Υπερασπίσου την ελευθερία του λόγου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»
«Χαμένες Αγάπες» 20.09.25

Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: "Από την επιτυχία πιες μια γουλιά, κάνε γαργάρες και φτύσε την"» λέει μεταξύ άλλων ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου στην El País - η απώλεια του γιου του, το χάος του Μεξικού και η νέα του ταινία με τον Τομ Κρουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ
Πόλεμος on air 19.09.25

«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ

Με αφορμή την αναστολή του σόου του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο του για τους MAGA του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, τα τηλεοπτικά παράθυρα φλέγονται σε Βρετανία και ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
