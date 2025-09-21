Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο Στιούαρτ Χομ, 63 ετών, είναι ένας θρύλος της βρετανικής αντικουλτούρας: σκηνοθέτης, συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας και ακτιβιστής, διάσημος για τα λαϊκά μυθιστορήματά του που αντικατοπτρίζουν το Λονδίνο της δεκαετίας του 1970 — γεμάτο χούλιγκαν, σκίνχεντς και απατεώνες — και για το ότι μιλάει χωρίς περιστροφές για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί ότι αξίζει να αναλυθεί. Το τελευταίο του έργο είναι ένα βιβλίο του οποίου ο τίτλος δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες: Fascist Yoga (εκδόσεις Pluto Press).

«Αρχικά, το βιβλίο ονομαζόταν Fascist Yogis and New Age Frauds: Physical Culture with a Fakir Twist. Ωστόσο, η ομάδα πωλήσεων και εκδόσεων της Pluto συμφώνησε ότι χρειαζόμασταν τις λέξεις φασιστική και γιόγκα στον κύριο τίτλο για να βεβαιωθούμε ότι οι πιθανοί αναγνώστες θα καταλάβαιναν το θέμα του βιβλίου» λέει ο Χομ, του οποίου το πιο διάσημο έργο είναι ίσως το Tainted Love, στο οποίο περιγράφει το Λονδίνο της δεκαετίας του 1960 μέσα από τα ημερολόγια που άφησε η μητέρα του, μια σεξουαλική εργαζόμενη και τοξικομανής.

120 χρόνια ιστορία

Στο Fascist Yoga, ο συγγραφέας εξετάζει τις ρίζες της εισαγωγής της γιόγκα στη Δύση μέχρι σήμερα. Το κάνει με το βλέμμα ενός σκεπτικιστή που έχει ακούσει την ίδια ιστορία πάρα πολλές φορές.

«Η σύγχρονη δυτική γιόγκα είναι η ευρωπαϊκή γυμναστική του 19ου αιώνα με μια πινελιά ανατολίτικης μαγείας» λέει.

«Είναι περίπου 120 ετών και πολύ διαφορετική από τη διαλογιστική γιόγκα που ασκούνταν στην αρχαία Ινδία, αν και μερικοί άνθρωποι συγχέουν τα δύο είδη. Δεν είμαι ο μόνος που υποστηρίζει ότι η σύγχρονη γιόγκα έχει τις ρίζες της στην ευρωπαϊκή γυμναστική. Υπάρχουν ακαδημαϊκές συζητήσεις και πολλά βιβλία και άρθρα για το θέμα».

«Ήξερα ότι οι φασίστες ενδιαφέρονται για τα ταρώ και άλλες μορφές πνευματικότητας και θρησκείας, από τον παγανισμό έως τις κυρίαρχες παραλλαγές του χριστιανισμού»

Υπέρμαχοι της ανωτερότητας της λευκής φυλής

Ο Χομ συνεχίζει: «Ήξερα ήδη λίγα πράγματα για τις φασιστικές ιδεολογίες και τις φασιστικές αντικουλτούρες, οπότε δεν μου φάνηκε παράξενο.

»Ήξερα ότι οι φασίστες ενδιαφέρονται για τα ταρώ και άλλες μορφές πνευματικότητας και θρησκείας, από τον παγανισμό έως τις κυρίαρχες παραλλαγές του χριστιανισμού, συμπεριλαμβανομένων της καθολικής και της ορθόδοξης εκκλησίας, και ειδικά τις πιο παραδοσιακές φατρίες τους.

»Έτσι, έκανα κάποια έρευνα και με εξέπληξε το γεγονός ότι όχι μόνο υπήρχαν περισσότεροι φασίστες γιόγκι και υπέρμαχοι της ανωτερότητας της λευκής φυλής, αλλά ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της σύγχρονης γιόγκα κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα».

Στο Fascist Yoga συναντά κανείς χαρακτήρες τόσο παραληρητικούς όσο η Γαλλίδα Μαξιμιανή Τζούλια Πόρτας, γνωστή ως Savitri Devi, η οποία πίστευε ότι ο Χίτλερ ήταν η ενσάρκωση ενός ινδουιστικού θεού και συνδύαζε παγανισμό, οικολογία και αποκρυφισμό

Μια ευθεία γραμμή που οδηγεί στον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Ο συγγραφέας παρακολούθησε το πρώτο του μάθημα γιόγκα το 2009 και ακόμη και τότε παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σύμφωνα με τα δικά του γούστα: «Τρομοκρατήθηκα όταν ο δάσκαλος μιλούσε για τσάκρα και άλλες ανοησίες της Νέας Εποχής ενώ δίδασκε το μάθημα» θυμάται.

Στο βιβλίο, ο Χομ ερευνά τις λεπτομέρειες της ιστορίας της γιόγκα: από την περίεργη ανακάλυψη της κίνησης στις αρχές του 20ού αιώνα στην Καλιφόρνια, μέσω των Ναζί, μέχρι τους εκφραστές της αμερικανικής ακροδεξιάς, χαράζοντας μια ευθεία γραμμή που οδηγεί στον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τον τρέχοντα υπουργό Υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ, και την αυλή του από αντιεμβολιαστές που, στο όνομα της ευεξίας, διαλύουν το σύστημα υγείας των ΗΠΑ.

Στο Fascist Yoga συναντά κανείς χαρακτήρες τόσο παραληρητικούς όσο η Γαλλίδα Μαξιμιανή Τζούλια Πόρτας, γνωστή ως Savitri Devi, η οποία πίστευε ότι ο Χίτλερ ήταν η ενσάρκωση ενός ινδουιστικού θεού και συνδύαζε παγανισμό, οικολογία και αποκρυφισμό.

Κάποιοι λάτρεις της γιόγκα έχουν θυμώσει

Οι αναγνώστες ανακαλύπτουν επίσης τα φαντάσματα που προέκυψαν από τη διασταύρωση της δυτικής μυθολογίας και του ινδουιστικού εθνικισμού στην Ινδία του Μόντι — σε μια σπείρα που σε ωθεί να αναρωτηθείς πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο φαινομενικά αβλαβές όπως η πρακτική της γιόγκα να έχει χρησιμεύσει ως έδαφος για την ανάπτυξη μερικών από τις πιο ακραίες ιδεολογίες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βιβλίο έχει εξοργίσει πολλούς, διασκεδάσει αρκετούς άλλους και διαφωτίσει μερικούς. «Κάποιοι λάτρεις της γιόγκα έχουν θυμώσει πολύ και γράφουν ή μιλούν για το βιβλίο σαν ο τίτλος να ήταν Yoga Is Fascist (Η γιόγκα είναι φασιστική) αντί για Fascist Yoga (Φασιστική γιόγκα), με έναν υπότιτλο που καθιστά σαφές ότι υπάρχουν και άλλες τάσεις στη γιόγκα» διευκρινίζει ο Χομ.

«Φυσικά, δεν λέω ότι όλη η γιόγκα είναι φασιστική ή ότι όλοι οι γιόγκι είναι φασίστες. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι η παραπληροφόρηση γύρω από θέματα υγείας είναι κορεσμένη με αποκρυφισμό.

»Και αυτό είναι πιο προβληματικό από τη σύνδεση μεταξύ της σύγχρονης πρακτικής στάσης του σώματος και της ακροδεξιάς».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons