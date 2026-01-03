Αρκάς: Κλασικό debate και η καλημέρα του Σαββάτου

Ο καυστικός σκιτσογράφος Αρκάς καλωσορίζει το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2026 με ένα αιώνιο debate φέρνοντας σε πρώτο κάδρο το δίπολο Σάββατο ή Κυριακή.

Στην ιδιότυπη, κλασική του «καλημέρα» ο Αρκάς σχεδιάζει τις δύο ημέρες σε έναν αστείο διάλογο με την πραγματίστρια Κυριακή να απαντάει στη λυρικότητα του Σαββάτου με ένα αξίωμα.

«Ξημέρωσε το Σάββατο η πιο ωραία μέρα. Αύριο είναι Κυριακή, τις έννοιες κάνε πέρα και κοίτα να ξεκουραστείς γιατί έρχεται η Δευτέρα» λέει το Σάββατο με την Κυριακή να το γειώνει λέγοντας:

«Άσε μωρή τα ποιήματα και βάλ’την καφετιέρα».

Από το Sunday Blues στην έκκριση ντοπαμίνης

Η υπεροχή του Σαββάτου στη διάθεση των ανθρώπων έχει καταγραφεί σε εμβληματικές μελέτες, όπως αυτή των Ρίτσαρντ Ράιαν και Γουίλιαμ Ράιαν από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Social and Clinical Psychology.

Η έρευνα αυτή, γνωστή ως «Το φαινόμενο του Σαββατοκύριακου», απέδειξε ότι ανεξάρτητα από το επάγγελμα, την εκπαίδευση ή το εισόδημα, οι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα το Σάββατο επειδή βιώνουν μεγαλύτερη «αυτονομία».

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το Σάββατο ο εγκέφαλος απελευθερώνεται από τους εξωτερικούς ελέγχους, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση των επιπέδων κορτιζόλης και αύξηση της ζωτικότητας.

Όσον αφορά την Κυριακή, η ψυχολογία χρησιμοποιεί τον όρο Sunday Neurosis (Νεύρωση της Κυριακής), έναν όρο που εισήγαγε αρχικά ο ψυχαναλυτής Σάντορ Φερέντσι.

Αιώνια κόντρα

Άλλες μελέτες όπως αυτή της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, αναλύουν το Sunday Scaries ως μια μορφή προκαταβολικού άγχους.

Μια μεγάλη μελέτη από το LinkedIn σε δείγμα χιλιάδων εργαζομένων έδειξε ότι το 80% των συμμετεχόντων βιώνει μια σαφή πτώση της διάθεσης την Κυριακή το απόγευμα.

Αυτό αποδίδεται στη «γνωστική μετατόπιση», όπου ο εγκέφαλος παύει να επεξεργάζεται την ανάπαυλα και αρχίζει να προσομοιώνει τις συγκρούσεις και τις υποχρεώσεις της Δευτέρας.

Επιπλέον, πηγές από τον τομέα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, όπως το Harvard Business Review, έχουν αναδείξει ότι η κόντρα Σαββάτου και Κυριακής επηρεάζεται και από τη συλλογική συμπεριφορά.

Το Σάββατο ενισχύεται από την κοινωνική αποδοχή της εξόδου και της διασκέδασης, ενώ η Κυριακή πιέζεται από το πρότυπο της οικιακής οργάνωσης.

Η διασταύρωση των πληροφοριών από διεθνή ινστιτούτα ψυχικής υγείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαφορά των δύο ημερών είναι τόσο βαθιά ριζωμένη, που επηρεάζει ακόμα και τη σωματική μας υγεία, με τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης να παρουσιάζουν τις πρώτες ανοδικές τάσεις ήδη από το βράδυ της Κυριακής, προετοιμάζοντας το σώμα για την επιστροφή στη δράση.