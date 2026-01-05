Αρκάς: Η καλημέρα μετά τις αργίες
Ο Αρκάς υποδέχεται τη νέα εβδομάδα με πολύ χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον άνδρα να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεββάτι του και να λέει
«Μόνο μια μέρα είναι χειρότερη από τη Δευτέρα
Η Δευτέρα μετά τις διακοπές».
