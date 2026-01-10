Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Ο Αρκάς μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα του, με ξεχωριστό χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν άνδρα να κάθεται στην πολυθρόνα φορώντας σκούφο, γάντια και χειμωνιάτικα ρούχα και τον γιο του δείχνοντας το καλοριφέρ: « Μπαμπά τι είναι αυτό;»
Το σημερινό σκίτσο
- Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
- Ο Ντραγκόφσκι αφήνει τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει Πολωνία
- Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
- Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
- Γουόκαπ: «Θα έχει άμεση επιρροή ο Τζόουνς, φάνηκε η απογοήτευση στο πρόσωπο του Μόρις»
- H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
- Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
- Η Ελλάδα είναι πλέον ένα νεοφιλελεύθερο failed state
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις