Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Social 10 Ιανουαρίου 2026 | 08:43

Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Ο Αρκάς μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα του, με ξεχωριστό χιούμορ.

Σύνταξη
A
A
7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν άνδρα να κάθεται στην πολυθρόνα φορώντας σκούφο, γάντια και χειμωνιάτικα ρούχα και τον γιο του δείχνοντας το καλοριφέρ: « Μπαμπά τι είναι αυτό;»

Το σημερινό σκίτσο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 2026 άρχισε με τζίρους και σενάρια για την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 2026 άρχισε με τζίρους και σενάρια για την αναβάθμιση

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Instagram Stories 09.01.26

«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του

Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα 09.01.26

Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
Νίκος Βέρτης: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του – Ποια είναι η αγαπημένη του
Fizz 09.01.26

Νίκος Βέρτης: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του – Ποια είναι η αγαπημένη του

Ο Νίκος Βέρτης αποφεύγει να αναφέρεται στην προσωπική ζωή του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με την σύντροφό του, Εμμανουέλα Κουκλινού.

Σύνταξη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Η ιρανική Δικαιοσύνη απειλεί ακόμη και με θανατική ποινή όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
Στην Κυψέλη 10.01.26

Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της

Ο στύλος με τον σταυρό του φαρμακείου και άλλη μία διαφημιστική πινακίδα στη συμβολή Πατησίων και Χανίων στην Κυψέλη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο ΚΑΤ

Σύνταξη
Fly Over: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη – Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
Fly Over 10.01.26

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός

Λίγο πριν τις 08:00 ξεκίνησαν οι εργασίες και μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίσουν τμήμα της γέφυρας Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ

Σύνταξη
Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο
Υπό το ΥΠΕΝ 10.01.26

Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέρεται εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
