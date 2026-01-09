Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στέλνει το σημερινό του μήνυμα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, μας δείχνει τον προφήτη να λέει:
«Το παρόν είναι το παρελθόν που θα νοσταλγείτε στο μέλλον».
Το σημερινό σκίτσο
