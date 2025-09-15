Ένα κίνημα που αναδιαμόρφωσε την κοινωνία: Τρία χρόνια από την δολοφονία της Μαχσά Αμινί

Στις 16 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης Ιρανής που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, αφού είχε συλληφθεί επειδή φέρεται ότι δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της. Ο θάνατός της προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν και γέννησε το κίνημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία», που συγκλόνισε για μήνες τη χώρα.

Ιρανές γυναίκες καλλιτέχνιδες, συγγραφείς και πολιτικές προσωπικότητες τίμησαν την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της Αμινί, δηλώνοντας πως το κίνημα που ενέπνευσε παραμένει ζωντανό και έχει αναδιαμορφώσει την κοινωνία.

«Η σπίθα που άναψε ένα ιστορικό κίνημα»

Η Σεντιγκέχ Βασμάγκι, συγγραφέας, δήλωσε σύμφωνα με το Iran International, ότι ο θάνατος της Μαχσά Αμινί ήταν «η σπίθα που άναψε ένα ιστορικό κίνημα». «Αυτό το κίνημα μετέφερε τις γυναίκες από το περιθώριο στο κέντρο της κοινωνίας και έδειξε ότι δεν είναι πλέον στο περιθώριο», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι οι διαδηλώσεις ξεπέρασαν το ζήτημα του χιτζάμπ. «Το σημαντικότερο επίτευγμα ήταν ότι οι γυναίκες έδειξαν τη δύναμή τους και άλλαξαν τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας. Σήμερα πολλοί άνδρες υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και πιστεύουν ότι το φύλο δεν πρέπει να αποτελεί βάση για διακρίσεις», είπε.

«Μαστίγιο στη συνείδηση του έθνους.»

Η Ζάχρα Ραχνάβαρντ, ακαδημαϊκός, καλλιτέχνιδα και πολιτικός που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, δήλωσε ότι «οι Ιρανές γυναίκες, παρά τις ικανότητές τους, είναι ανάμεσα στις πιο καταπιεσμένες στον κόσμο» λόγω των διακρίσεων στους νόμους και τις πολιτικές.

Περιέγραψε τον θάνατο της Μαχσά Αμινί ως «μαστίγιο στη συνείδηση του έθνους» και υπογράμμισε ότι η εξέγερση «έδωσε στο έθνος ελπίδα για ένα μέλλον ελεύθερο από καταπίεση, οπισθοδρόμηση και διακρίσεις», σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Η ηθοποιός Παντέα Μπαχράμ, στην οποία έχει απαγορευτεί να εργαστεί στο Ιράν, αναδημοσίευσε μήνυμα του πατέρα της Αμινί και έγραψε στο Instagram: «Το όνομά σου είναι υπενθύμιση της αρχής μιας νέας εποχής… χτισμένης με θάρρος, φόβο, αντίσταση, οργή, αίμα και κατά στιγμές τρέλα. Τιμή στα κορίτσια».

Μια άλλη ηθοποιός που έχει αποκλειστεί από την εργασία, η Καταγιούν Ριαχί, επέκρινε τον αποκλεισμό των καλλιτεχνών που διαφωνούν, γράφοντας: «Ο κανόνας του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρος: ή είσαι μαζί μας ή εναντίον μας. Ο αποκλεισμός επιτυγχάνεται είτε μέσω συκοφαντίας είτε μέσω λήθης». Τόνισε πως οι νεότερες γενιές «δεν θα αποδεχθούν αυτούς τους κανόνες» και κάλεσε σε ελπίδα για «ένα φωτεινότερο μέλλον».

Η Ναρτζές Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και φυλακισμένη ακτιβίστρια, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι «το κίνημα είναι ζωντανό και συνεχίζεται, και η ζωντάνια του είναι ορατή στον ιστό της κοινωνίας», όπως αναφέρει το Iran International.

Επεσήμανε ότι η εθελοντική ανυπακοή των γυναικών στους κανόνες για το χιτζάμπ έχει αποδυναμώσει τον έλεγχο του κράτους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει πλέον την ίδια δύναμη ούτε καν για να διοργανώνει επίσημες εκδηλώσεις».