Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Ένα κίνημα που αναδιαμόρφωσε την κοινωνία: Τρία χρόνια από την δολοφονία της Μαχσά Αμινί
Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:05

Ένα κίνημα που αναδιαμόρφωσε την κοινωνία: Τρία χρόνια από την δολοφονία της Μαχσά Αμινί

Ιρανές γυναίκες καλλιτέχνιδες, συγγραφείς και πολιτικές προσωπικότητες τίμησαν την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της Αμινί

Σύνταξη
Στις 16 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης Ιρανής που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, αφού είχε συλληφθεί επειδή φέρεται ότι δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της. Ο θάνατός της προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν και γέννησε το κίνημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία», που συγκλόνισε για μήνες τη χώρα.

Ιρανές γυναίκες καλλιτέχνιδες, συγγραφείς και πολιτικές προσωπικότητες τίμησαν την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της Αμινί, δηλώνοντας πως το κίνημα που ενέπνευσε παραμένει ζωντανό και έχει αναδιαμορφώσει την κοινωνία.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Iran Lovers (@iranlovers.to)

«Η σπίθα που άναψε ένα ιστορικό κίνημα»

Η Σεντιγκέχ Βασμάγκι, συγγραφέας, δήλωσε σύμφωνα με το Iran International, ότι ο θάνατος της Μαχσά Αμινί ήταν «η σπίθα που άναψε ένα ιστορικό κίνημα». «Αυτό το κίνημα μετέφερε τις γυναίκες από το περιθώριο στο κέντρο της κοινωνίας και έδειξε ότι δεν είναι πλέον στο περιθώριο», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι οι διαδηλώσεις ξεπέρασαν το ζήτημα του χιτζάμπ. «Το σημαντικότερο επίτευγμα ήταν ότι οι γυναίκες έδειξαν τη δύναμή τους και άλλαξαν τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας. Σήμερα πολλοί άνδρες υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και πιστεύουν ότι το φύλο δεν πρέπει να αποτελεί βάση για διακρίσεις», είπε.

«Μαστίγιο στη συνείδηση του έθνους.»

Φωτογραφία της Mahsa Amini σε συγκέντρωση συλλυπητηρίων που διοργάνωσαν φοιτητές και ακτιβιστές του Πανεπιστημίου του Δελχί σε υποστήριξη των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος στο Ιράν μετά το θάνατο της Mahsa Amini, στο Νέο Δελχί, Ινδία, 26 Σεπτεμβρίου 2022. REUTERS/Anushree Fadnavis

Η Ζάχρα Ραχνάβαρντ, ακαδημαϊκός, καλλιτέχνιδα και πολιτικός που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, δήλωσε ότι «οι Ιρανές γυναίκες, παρά τις ικανότητές τους, είναι ανάμεσα στις πιο καταπιεσμένες στον κόσμο» λόγω των διακρίσεων στους νόμους και τις πολιτικές.

Περιέγραψε τον θάνατο της Μαχσά Αμινί ως «μαστίγιο στη συνείδηση του έθνους» και υπογράμμισε ότι η εξέγερση «έδωσε στο έθνος ελπίδα για ένα μέλλον ελεύθερο από καταπίεση, οπισθοδρόμηση και διακρίσεις», σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Μια αστυνομική μοτοσικλέτα καίγεται κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τον θάνατο της Αμινί στις 19 Σεπτεμβρίου 2022. WANA (West Asia News Agency) μέσω REUTERS

Η ηθοποιός Παντέα Μπαχράμ, στην οποία έχει απαγορευτεί να εργαστεί στο Ιράν, αναδημοσίευσε μήνυμα του πατέρα της Αμινί και έγραψε στο Instagram: «Το όνομά σου είναι υπενθύμιση της αρχής μιας νέας εποχής… χτισμένης με θάρρος, φόβο, αντίσταση, οργή, αίμα και κατά στιγμές τρέλα. Τιμή στα κορίτσια».

Μια άλλη ηθοποιός που έχει αποκλειστεί από την εργασία, η Καταγιούν Ριαχί, επέκρινε τον αποκλεισμό των καλλιτεχνών που διαφωνούν, γράφοντας: «Ο κανόνας του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρος: ή είσαι μαζί μας ή εναντίον μας. Ο αποκλεισμός επιτυγχάνεται είτε μέσω συκοφαντίας είτε μέσω λήθης». Τόνισε πως οι νεότερες γενιές «δεν θα αποδεχθούν αυτούς τους κανόνες» και κάλεσε σε ελπίδα για «ένα φωτεινότερο μέλλον».

Η Ναρτζές Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και φυλακισμένη ακτιβίστρια, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι «το κίνημα είναι ζωντανό και συνεχίζεται, και η ζωντάνια του είναι ορατή στον ιστό της κοινωνίας», όπως αναφέρει το Iran International.

Επεσήμανε ότι η εθελοντική ανυπακοή των γυναικών στους κανόνες για το χιτζάμπ έχει αποδυναμώσει τον έλεγχο του κράτους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει πλέον την ίδια δύναμη ούτε καν για να διοργανώνει επίσημες εκδηλώσεις».

«Το όνομά σου είναι υπενθύμιση της αρχής μιας νέας εποχής… χτισμένης με θάρρος, φόβο, αντίσταση, οργή, αίμα και κατά στιγμές τρέλα. Τιμή στα κορίτσια.»

Ένας άνδρας κάνει χειρονομία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί στις 19 Σεπτεμβρίου 2022. WANA (West Asia News Agency) μέσω REUTERS

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
