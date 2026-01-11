Στην «κατάψυξη» έχει μπει από το απόγευμα της Κυριακής (11/01) η χώρα με πολλές περιοχές της επικράτειας να έχουν ήδη ντυθεί στα λευκά. Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με χιόνια και τσουχτερό κρύο να αναμένονται τουλάχιστον για τις επόμενες 48 ώρες.

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Η πτώση της θερμοκρασίας ξεκίνησε να γίνεται αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα με τον υδράργυρο να υποχωρεί ακόμα και του 10 °C. Τόσο τη Δευτέρα (12/01) όσο και την Τρίτη (13/01) η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών).

Στα λευκά μέρος της χώρας

Η επέλαση της κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει, και ήδη έχει «ντύσει» στα λευκά την Ήπειρο, τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, με χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η Φλώρινα, τα Ζαγοροχώρια και το Χιονάτο Καστοριάς έχουν «ντυθεί» από το πρωί στα λευκά.

Η Ήπειρος ήδη έχει «ντυθεί» στα λευκά, με τις τοπικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουν τους δρόμους ανοικτούς. Το Μέτσοβο έχει καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε ο αποχιονισμός του οδικού δικτύου έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στο οδόστρωμα.

Έντονη χιονόπτωση και στο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και στην ορεινή Ναυπακτία, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα να πιάνουν δουλειά για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν πλήξει την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων. Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Χιονόπτωση και στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με τους πεζούς να δυσκολεύονται να περπατήσουν και την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία. Το κύμα κακοκαιρίας συνοδεύεται και από θυελλώδεις ανέμους, σαν κι αυτούς που «χτυπούν» τη χώρα το τελευταίο διήμερο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA το έντονο κρύο και τα χιόνια πρόκειται να κρατήσουν έως την Τρίτη.

Χάρτες χιονόστρωσης

Το Forecast Weather Greece παρουσιάζει ενδεικτικούς χάρτες χιονόστρωσης, έως το βράδυ της Δευτέρας.

Σε φάση σημαντικής επιδείνωσης

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέλυσε την πορεία της κακοκαιρίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα επηρεάσει όλη την επικράτεια.

«Θα έχουμε μια ψυχρή εισβολή η οποία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τη βόρεια χώρα από την Κυριακή και σε ολόκληρη πλέον τη χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη» ανέφερε αρχικά ο κ. Λαγουβάρδος.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα

Εξειδικεύοντας τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα πρώτα έντονα φαινόμενα, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε: «Το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα έχουμε και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως είναι τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, περιοχές της Ξάνθης, της Θάσου, της Καβάλας. Οπότε εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι και σε χαμηλό υψόμετρο σε αυτές τις περιοχές».

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα. «Θα έχουμε χιόνια δηλαδή και σε τμήματα των Σποράδων, της Εύβοιας -κυρίως κεντρικής και νότιας Εύβοιας, στα ορεινά-ημιορεινά των Κυκλάδων -στα σημεία νησιά δηλαδή που έχουν σχετικά μεγάλο υψόμετρο- και από τη Δευτέρα πλέον και στην Κρήτη σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές» τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΑΑ.

Τι αναμένουμε στην Αττική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λαγουβάρδος στην Αττική και την Ανατολική Στερεά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το αν θα υπάρξουν προβλήματα χιονόστρωσης. «Όσον αφορά την Αττική και τη Βοιωτία γενικά την ανατολική Στερεά, θα έχουμε το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα κάποιο χιονόνερο ή χιόνι.

Εκτιμούμε όμως ότι οι γενικές ποσότητες δεν θα είναι μεγάλες, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα με χιονόστρωση» εξήγησε και πρόσθεσε για το λεκανοπέδιο: «Στην Αττική η χιονόπτωση και η χιονόστρωση θα είναι όπως είπαμε στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη.

Εκτιμούμε ότι θα δούμε και κάποιες νιφάδες, κάποια ασθενή φαινόμενα γενικά στις βορειότερες περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι οι ποσότητες την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

Μεγάλη προσοχή στην Εύβοια

Περισσότερη προσοχή, ωστόσο, απαιτείται στην Εύβοια. Όπως υπογράμμισε ο κ. Λαγουβάρδος: «Στην κεντρική κυρίως Εύβοια που θέλει προσοχή και λόγω χαμηλών θερμοκρασιών θα έχουμε και χιονόπτωση μέχρι πολύ χαμηλές περιοχές, μέχρι και τις πεδινές περιοχές».

Για το εθνικό δίκτυο συμπλήρωσε: «Γενικά στις περιοχές της Φθιώτιδας, Βοιωτίας και στον εθνικό άξονα, θα έχουμε κατά περιόδους μέσα στη νύχτα και κάποιες χιονοπτώσεις, αλλά όπως και στην Αττική εκτιμούμε ότι οι ποσότητες θα είναι μικρές, οπότε δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

Τέλος, ο κ. Λαγουβάρδος εστίασε στις πολικές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν. «Το άλλο χαρακτηριστικό του καιρού βέβαια είναι κυρίως τη Δευτέρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, με ολικό παγετό, δηλαδή παγετό όλο το 24ωρο σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και πολύ ισχυρό παγετό και τις πρωινές ώρες της Τρίτης αλλά και της Τετάρτης».

Τα καλά νέα έρχονται από τα μέσα της εβδομάδας. «Από την Τετάρτη όμως και μετά οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι πλέον σε επίπεδα, κανονικά επίπεδα λίγο πάνω από αυτά» κατέληξε.

«Πορτοκαλί» συναγερμός και συστάσεις στους πολίτες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμανε «πορτοκαλί» συναγερμό για έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και για το λόγο αυτό συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την Πολιτική Προστασία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.