11 Ιανουαρίου 2026
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 14:39

Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Με πρόστιμο κινδυνεύουν οι οδηγοί που δεν τοποθετήσουν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματα τους, σε περίπτωση που κινούνται σε περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί ειδική απόφαση λόγω καιρικών συνθηκών.

Μετά την έκδοση του έκτακτο δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπου ο καιρός από σήμερα το απόγευμα θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση σε όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά το έντονο κύμα ψύχους, τους ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις, οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν κατά τις μετακινήσεις τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Η περίοδος κατά την οποία οι οδηγοί οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικά μέσα εκτείνεται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους. Ωστόσο, η χρήση τους καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τέτοιες αποφάσεις, οι οδηγοί δεν υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικά μέσα στα οχήματά τους.

Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στο όχημά τους αλυσίδες (ή οποιοδήποτε άλλο αντιολισθητικό μέσο) μόνο όταν εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές (Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

Το πρόστιμο

Η μη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων εγκεκριμένων αντιολισθητικών μέσων σε δρόμους όπου αυτά είναι υποχρεωτικά συνεπάγεται διοικητικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, και ειδικότερα βάσει του Άρθρου 23 («Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων»), το πρόστιμα ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Πέραν του χρηματικού προστίμου, σε περίπτωση που ο οδηγός κινείται σε δρόμο με σχετική σήμανση («Ρ-59»: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε τουλάχιστον δύο κινητήριους τροχούς), προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.

Ως αντιολισθητικά μέσα θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι χιονοκουβέρτες και τα χειμερινά ελαστικά που φέρουν την ειδική σήμανση M+S και το «αλπικό» σύμβολο.

Σωστή τοποθέτηση αντιολισθητικών μέσων

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται και στους δύο τροχούς του κινητήριου άξονα. Στα προσθιοκίνητα οχήματα εφαρμόζονται στους μπροστινούς τροχούς, ενώ στα πισωκίνητα στους πίσω.

Στα οχήματα με τετρακίνηση, η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν δεν υπάρχουν σχετικές οδηγίες και διατίθεται μόνο ένα ζευγάρι αλυσίδων, αυτές τοποθετούνται στον μπροστινό άξονα. Σε περίπτωση ύπαρξης δεύτερου ζευγαριού, τοποθετούνται και στους δύο άξονες.

Η τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται σε ασφαλές σημείο του δρόμου, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων του ΚΟΚ, όπως η χρήση προειδοποιητικού τριγώνου, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του οδηγού και να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων.

Τέλος, όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα οχήματα, εφόσον ο μισθωτής ζητήσει την παροχή αντιολισθητικών μέσων και αυτό αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, η εταιρεία ενοικίασης υποχρεούται να τα διαθέσει. Αν δεν υπάρξει σχετικό αίτημα, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει.

