«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή In Your Dreams podcast, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η 30χρονη Κένταλ Τζένερ απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. «Υπάρχει και μια ολόκληρη πλευρά του διαδικτύου που πιστεύει ότι είμαι λεσβία», είπε στον παρουσιαστή Όουεν Θίλε.

«Θέλετε να μάθετε τι με ενοχλεί πραγματικά; Το πόσο κακοί είναι οι άνθρωποι γύρω από αυτό», συνέχισε η Τζένερ. «Δεν μοιάζει με ένα τρυφερό χέρι που λέει “έι, αν είσαι, ναι, είσαι αποδεκτή”. Δεν υπάρχει ευγένεια. Υπάρχει τεράστια κακία. Είναι σαν “τι στο διάολο κάνεις;”».

«Το μόνο που έχω να πω είναι ότι, μέχρι σήμερα, δεν είμαι», κατέληξε. «Δεν νομίζω ότι θα γίνω στο μέλλον, αλλά δεν κλείνω τις πόρτες σε εμπειρίες της ζωής»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kendall (@kendalljenner)

«Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα»

Η Τζένερ συνέχισε λέγοντας ότι, αν και δεν είναι ομοφυλόφιλη, θα μιλούσε ανοιχτά σχετικά με αυτό εάν ήταν.

«Καταλαβαίνω ότι το να αποκαλύψεις την ομοφυλοφιλία σου δεν είναι εύκολο για κανέναν, αν όχι για τους περισσότερους», εξήγησε η σταρ των Kardashians. «Και δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά γνωρίζοντας, και μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, και γνωρίζοντας τον εαυτό μου, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο της ζωής μου θα το είχα αποκαλύψει, εάν ήμουν. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Λέω απλώς ότι γνωρίζοντας τον εαυτό μου και γνωρίζοντας πώς θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου, θα το έκανα. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα».

Δείτε τι είπε η Κένταλ Τζένερ στο βίντεο

Τι θα φέρει το μέλλον;

Η Τζένερ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι υπάρχει όλη αυτή η αφήγηση ότι κρύβω αυτό το πράγμα… Έχω δει πραγματικά τρελά πράγματα που λένε, όπως ότι “είναι κακό για τις επιχειρήσεις μου”, και εγώ απαντάω “Τι; Πώς; Δεν καταλαβαίνω”».

Με τα χρόνια, η Τζένερ έχει συνδεθεί ρομαντικά με πολλά διάσημα ονόματα, από τον έρωτα της εφηβείας της με τον Χάρι Στάιλς μέχρι τη διετή σχέση της με τον παίκτη του NBA, Ντέβιν Μπούκερ.

Η πιο πρόσφατη σχέση της ήταν με τον ράπερ Bad Bunny, μέχρι που το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει στα τέλη του 2023.

To timeline των ερωτικών σχέσεων της Κένταλ Τζένερ

Ο κανόνας της

Παρά την πρόσφατη ειλικρινή της θέση σχετικά με τη σεξουαλικότητά της, η Τζένερ προτιμά να κρατάει τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Η Κένταλ είχε πάντα αυτόν τον κανόνα — ένιωθε ότι έπρεπε να είναι με κάποιον για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τον αφήσει να συμμετάσχει στο σόου, επειδή δεν μπορεί να ξέρει πάντα ποιες είναι οι προθέσεις των ανθρώπων», δήλωσε η εκτελεστική παραγωγός του Keeping Up with the Kardashians, Φάρναζ Φάρτζαμ, το 2021.

«Γι’ αυτό και κρατήσαμε την προσωπική της ζωή μακριά από το σόου, απλά και μόνο επειδή είχε αυτόν τον αμετακίνητο κανόνα».

Το 2019, η Τζένερ μίλησε στο Vogue Australia για την απόφασή της να κρατήσει την ερωτική της ζωή μακριά από τα κουτσομπολιά της σόουμπιζ.

«Για μένα, πολλά πράγματα είναι πολύ ξεχωριστά και πολύ ιερά, όπως οι φίλοι και οι σχέσεις μου. Προσωπικά πιστεύω ότι το να φέρνεις τα πράγματα στο προσκήνιο τα κάνει όλα πολύ πιο περίπλοκα» διευκρίνισε.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Λιου Γουέν, η Τζίτζι Χαντίντ και η Κένταλ Τζένερ ποζάρουν για φωτογραφίες στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria’s Secret στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στις 8 Νοεμβρίου 2018. REUTERS/Caitlin Ochs