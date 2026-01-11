magazin
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Η Πάμελα Άντερσον αντλεί έμπνευση από τις παλιές κωμωδίες και την Ζαν Μορό
Fizz 11 Ιανουαρίου 2026 | 21:10

Η Πάμελα Άντερσον αντλεί έμπνευση από τις παλιές κωμωδίες και την Ζαν Μορό

Με μια νέα κωμωδία να βρίσκεται στα σκαριά, η Πάμελα Άντερσον μοιράστηκε την αγαπημένη της ταινία του είδους, καθώς και ανθρώπους που την εμπνέουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το 2025 ήταν η χρονιά της Πάμελα Άντερσον – πέρυσι, γύρισε πέντε ταινίες, όπως το δράμα του Κορνέλ Μουντρούτσο «Place to Be» και το «Rosebush Pruning» του σκηνοθέτη Καρίμ Αϊνούζ- και, όπως όλα δείχνουν το 2026 επιφυλάσσει ακόμη περισσότερες ευχάριστες εκπλήξεις για την Καναδή ηθοποιό.

Η Άντερσον μίλησε στο περιοδικό Variety κατά τη διάρκεια των WWD Style Awards στο Regent Santa Monica την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον ρόλο της στην ταινία του Μάικλ Σέρα «Love is Not the Answer».

«Ήταν συναρπαστικό»

Αν και η ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, μια παλαιότερη ανακοίνωση υποσχέθηκε μια «απρόβλεπτη, παράλογη κωμωδία που κινείται μεταξύ γέλιου και θλίψης, καθώς εξερευνά τη σύγχρονη μοναξιά και την αναζήτηση της σύνδεσης».

«Ήταν μια τρελή εμπειρία και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις διακοπές», είπε η Άντερσον. «Χθες ξαναγύρισα στο ξανθό [χρώμα μαλλιών], οπότε ένιωσα ότι επιτέλους άφησα τον χαρακτήρα πίσω μου. Λοιπόν πρέπει να δείτε την ταινία. Έπαιξα μια πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα και ήταν συναρπαστικό».

View this post on Instagram

A post shared by WWD (@wwd)

Η ανοδική πορεία της Πάμελα Άντερσον συνεχίζει μετά την ταινία «The Last Showgirl», η οποία της χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα το 2025. Τον Αύγουστο, εμφανίστηκε μαζί με τον Λίαμ Νίσον στην ταινία «The Naked Gun», η οποία βραβεύτηκε στα Critics Choice Awards.

«Το χαζόμουτρο»

Με μια άλλη κωμωδία να βρίσκεται στα σκαριά, η Πάμελα Άντερσον μοιράστηκε με το περιοδικό Variety, την αγαπημένη της ταινία του είδους, καθώς και για πράγματα και ανθρώπους που την εμπνέουν.

«Λατρεύω το ‘Το χαζόμουτρο’. Είναι η αγαπημένη μου παλιά κωμωδία», είπε. «Αλλά λατρεύω τις παλιές ταινίες… Νιώθω ότι ακόμα και αυτό το χτένισμα και [το ντύσιμό μου] είναι εμπνευσμένα από την Ζαν Μορό. Μου αρέσουν οι κινηματογραφικές εμφανίσεις και οι παλιές ταινίες. Με εμπνέουν».

«Θα έπρεπε να ήταν εδώ»

Η Πάμελα Άντερσον παρευρέθηκε στην τελετή απονομής των Style Awards ως νικήτρια στην κατηγορία Beauty Icon. Άλλοι βραβευθέντες στην εκδήλωση ήταν η Χέιλι Μπίμπερ (Style Trailblazer) και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν Μπάρκερ (Wellness Entrepreneur of the Year).

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εμφανίστηκε στην εκδήλωση για να παραλάβει το βραβείο Red Carpet Visionary για τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 91 ετών τον Σεπτέμβριο.

«Ο Τζόρτζιο είναι ο πιο όμορφος σχεδιαστής που έχω δει στη ζωή μου. Πάντα μας έκανε να μοιάζουμε ηλίθιοι όταν καθόμασταν δίπλα του. Είναι πολύ περίεργο να βρίσκομαι εδώ απόψε για να παραλάβω ένα βραβείο για τον Τζόρτζιο, γιατί θα έπρεπε να ήταν εδώ», υποστήριξε ο Κλούνεϊ, όπως μεταδίδει το Variety.

Η Ντέμι Μουρ ανακηρύχθηκε «Fashion Icon» – ένας τίτλος για τον έδωσε τα εύσημα στον στιλίστα της, Μπραντ Γκορέσκι.

«Σε εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι πάντα προσπαθείς για το καλύτερο καλύτερο», είπε η Μουρ.

*Με πληροφορίες από: Variety

