Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
Fizz 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο CR Fashion Book τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η Μάιλι Σάιρους μίλησε για την πορεία της καριέρας της, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί, σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Αφού η σταρ του «The Last Showgirl» επαίνεσε την ηθοποιό που γνωρίσαμε μέσα από την εφηβική σειρά «Hannah Montana» για το γεγονός ότι ήταν πάντοτε «πρωτοπόρα», η Σάιρους σημείωσε ότι πάντα ακολουθούσε τον δικό της δρόμο.

«Κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο, όχι μόνο δημιουργικά, αλλά και σε ότι αφορά τη ζωή μου. Πάντα επαναπροσδιορίζω», είπε η Μάιλι.

«Μέχρι στιγμής, η απάντηση είναι ναι»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μάιλι Σάιρους, θυμήθηκε ότι ένα βράδυ ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και σκέφτηκε: «Πω πω, πραγματικά πήδηξα σε ένα τρένο όταν ήμουν 11 ετών και δεν έχω κατεβεί από τότε».

«Πήρα μια απόφαση στα 11 μου και δεν σταμάτησα ποτέ», είπε η Μάιλι. «Ανέλαβα μια σοβαρή δέσμευση και ποτέ δεν την αμφισβήτησα».

Σκεπτόμενη, αν η εργασία της και η φήμη που την συντροφεύει, είναι ένα όνειρο που θα θέλει πάντοτε, η Σαίρους αποφάνθηκε ότι: «Μέχρι στιγμής, η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν φοβάμαι τη μέρα που δεν θα ισχύει».

«Δεν ξέρω αν θα έρθει η μέρα που αυτό δεν θα με συγκινεί πια. Μπορεί να έρθει μια εποχή που όλα αυτά να μην με ενδιαφέρουν πια, και αυτό είναι εντάξει».

Η Άντερσον την διαβεβαίωσε τότε ότι, ό,τι και να συμβεί, θα «είναι πάντα δημιουργική».

«Αυτό το τραγούδι είναι για τον μπαμπά μου»

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η Μάιλι κυκλοφόρησε το Something Beautiful Deluxe, μια νέα έκδοση του άλμπουμ της, το οποίο είχε αρχικά κυκλοφορήσει τον Μάιο. Στο ενισχυμένο LP, μοιράστηκε το «Secrets», ένα τραγούδι αφιερωμένο στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.

«Αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ως ένδειξη καλής θέλησης για κάποιον που είχα χάσει για κάποιο διάστημα, αλλά πάντα αγαπούσα», έγραψε στο Instagram. «Από την εμπειρία μου, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι το ένα και το αυτό».

«Αυτό το κομμάτι είναι για τον μπαμπά μου», πρόσθεσε η Μάιλι.

*Με πληροφορίες από: People

Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Τζούλια» 21.09.25

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»

«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη
Φωτογραφίες 21.09.25

Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν σε μια συγκινητική τελετή στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, με την οικογένεια και τους φίλους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
Art 23.09.25

«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Σύνταξη
24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων
Ελλάδα 23.09.25

24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων

Η Γραμμή 1, η παλαιότερη εν λειτουργία γραμμή της Αθήνας, δεν περιλαμβάνεται στην ολοήμερη λειτουργία των μέσων κάθε Σάββατο

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
Κοινωνικές ανισότητες 23.09.25

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ακρίβεια: Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» – Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών
Μεγάλες πιέσεις 23.09.25

Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια - Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών

«Θηλιά» για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια τραβούν την ανηφόρα. Οι κύριες αιτίες που επιμένει ο πληθωρισμός. Το τέλος του αφηγήματος περί εισαγόμενης κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον
Κύμα αναγνωρίσεων 23.09.25

Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον

Πλειάδα κρατών, και δη ευρωπαϊκών με κομβικό ρόλο, αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη, εντείνοντας όψιμα τις πιέσεις στο Ισραήλ και κυρίως στις ΗΠΑ, ενόσω η Γάζα έχει ήδη γίνει «κόλαση επί Γης»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σοκ για μητέρα από τις εικόνες στο κινητό της 6χρονης κόρης της – Σεξουαλική κακοποίηση από την οικιακή βοηθό
Σεξουαλική κακοποίηση 23.09.25

Σοκ για μητέρα που έλεγξε το κινητό της 6χρονης κόρης της

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 6χρονου κοριτσιού που φρόντιζε, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών και βίντεο που βρήκε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Αφορά τα πάντα 23.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
