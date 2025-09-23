Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο CR Fashion Book τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η Μάιλι Σάιρους μίλησε για την πορεία της καριέρας της, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί, σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Αφού η σταρ του «The Last Showgirl» επαίνεσε την ηθοποιό που γνωρίσαμε μέσα από την εφηβική σειρά «Hannah Montana» για το γεγονός ότι ήταν πάντοτε «πρωτοπόρα», η Σάιρους σημείωσε ότι πάντα ακολουθούσε τον δικό της δρόμο.

«Κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο, όχι μόνο δημιουργικά, αλλά και σε ότι αφορά τη ζωή μου. Πάντα επαναπροσδιορίζω», είπε η Μάιλι.

«Μέχρι στιγμής, η απάντηση είναι ναι»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μάιλι Σάιρους, θυμήθηκε ότι ένα βράδυ ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και σκέφτηκε: «Πω πω, πραγματικά πήδηξα σε ένα τρένο όταν ήμουν 11 ετών και δεν έχω κατεβεί από τότε».

«Πήρα μια απόφαση στα 11 μου και δεν σταμάτησα ποτέ», είπε η Μάιλι. «Ανέλαβα μια σοβαρή δέσμευση και ποτέ δεν την αμφισβήτησα».

Σκεπτόμενη, αν η εργασία της και η φήμη που την συντροφεύει, είναι ένα όνειρο που θα θέλει πάντοτε, η Σαίρους αποφάνθηκε ότι: «Μέχρι στιγμής, η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν φοβάμαι τη μέρα που δεν θα ισχύει».

«Δεν ξέρω αν θα έρθει η μέρα που αυτό δεν θα με συγκινεί πια. Μπορεί να έρθει μια εποχή που όλα αυτά να μην με ενδιαφέρουν πια, και αυτό είναι εντάξει».

Η Άντερσον την διαβεβαίωσε τότε ότι, ό,τι και να συμβεί, θα «είναι πάντα δημιουργική».

«Αυτό το τραγούδι είναι για τον μπαμπά μου»

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η Μάιλι κυκλοφόρησε το Something Beautiful Deluxe, μια νέα έκδοση του άλμπουμ της, το οποίο είχε αρχικά κυκλοφορήσει τον Μάιο. Στο ενισχυμένο LP, μοιράστηκε το «Secrets», ένα τραγούδι αφιερωμένο στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.

«Αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ως ένδειξη καλής θέλησης για κάποιον που είχα χάσει για κάποιο διάστημα, αλλά πάντα αγαπούσα», έγραψε στο Instagram. «Από την εμπειρία μου, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι το ένα και το αυτό».

«Αυτό το κομμάτι είναι για τον μπαμπά μου», πρόσθεσε η Μάιλι.

*Με πληροφορίες από: People