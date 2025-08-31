Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο του οίκου Maison Margiela – «Γυμνή, με το σώμα της βαμμένο λευκό»

Από την ίδρυσή της το 1988, η Maison Martin Margiela με έδρα το Παρίσι, λειτουργούσε με κανόνες που θύμιζαν γκανγκστερική κλίκα: ανωνυμία και πάλι, ανωνυμία. Ο ιδρυτής της απέφευγε σκόπιμα τις συνεντεύξεις, και όλες οι επικοινωνίες με τα περιοδικά γίνονταν μέσω φαξ.

Ακόμη και όταν ο Martin αποχώρησε το 2009, ο οίκος συνεχίστηκε να διευθύνεται από μια ανώνυμη ομάδα σχεδιαστών, γεγονός που αντικατόπτριζε τις βασικές αρχές του Margiela: τα σχέδια του brand ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δημιουργίας και όχι η περάτωση της ιδέας ενός μονάχα ανθρώπου.

Τώρα, μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αποφυγής διασημοτήτων στις καμπάνιες της, η εταιρεία επέλεξε ένα πρόσωπο για να ηγηθεί της νέας της εποχής: την Μάιλι Σάιρους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maison Margiela (@maisonmargiela)

«Απογυμνωμένη και βυθισμένη»

Σε μια σειρά από πορτρέτα του εμβληματικού Ιταλού φωτογράφου μόδας Πάολο Ροβέρσι που δημοσιεύτηκαν στις 28 Αυγούστου στον λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, η Σάιρους ποζάρει φορώντας τη συλλογή AW25.

«Η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα απαθανατίζεται με ένα πρωτόγνωρο φως, απογυμνωμένη και βυθισμένη στους βασικούς κώδικες και τις αρχετυπικές εκφράσεις του οίκου», δήλωσε ο οίκος. «Ορισμένες λήψεις απεικονίζουν την καλλιτέχνιδα γυμνή, με το σώμα της βαμμένο λευκό, ως φόρο τιμής στην τεχνική bianchetto του οίκου, που εισήχθη το 1989».

Στο παρελθόν, η Σάιρους έχει φορέσει ρούχα του Margiela, μεταξύ άλλων για την προώθηση του single της «Used to Be Young» το 2023, στα Grammy το 2024 και στο Vanity Fair Oscar Party το 2025, αλλά αυτή η συνεργασία φαίνεται πιο έντονη και κυρίως, πιο μελαγχολική.

«Τα γυμνά του Πάολο είναι τόσο εμβληματικά και χαρακτηριστικό στοιχείο της τέχνης του», δήλωσε η Σάιρους, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. «Το να στέκομαι γυμνή για μια καμπάνια ήταν κάτι σημαντικό, το μόνο που είχα πάνω στο σώμα μου ήταν μπογιά και τα χαρακτηριστικά μποτάκια Tabi. Εκείνη τη στιγμή, ο Margiela και εγώ γίναμε ένα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maison Margiela (@maisonmargiela)

Η συλλογή περιστρέφεται γύρω από την «συντήρηση και διάσωση» των ρούχων και την ιδέα ότι «τα πιο αγαπημένα μας βασικά είδη παρουσιάζουν σημαντικά σημάδια χρήσης». Είναι τσαλακωμένα, σκισμένα, επιδιορθωμένα και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της συλλογής αντικατοπτρίζουν αυτό το γεγονός. Τα Tabis που φορούσε η Σάιρους, για παράδειγμα, διαμορφώθηκαν «σαν ένα παλιό παπούτσι που έχει παραμορφωθεί από το πάτημα τσιγάρων».

*Με πληροφορίες από: Dazed | The Cut