«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Τι κι αν ο γάμος της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ δεν κράτησε ούτε δύο χρόνια; Απασχόλησε για αρκετό καιρό τα tabloid με τους συχνούς πυκνούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις τους. Όπως, βέβαια, και οι άλλες σχέσεις που έκανε πριν και μετά η Μάιλι Σάιρους.

Το παρελθόν της 32χρονης ποπ σταρ είναι γεμάτο με ειδύλλια που απασχόλησαν τον Τύπο – από τον Νικ Τζόνας και τον Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ μέχρι τη Στέλλα Μάξουελ και την Κάθλιν Κάρτερ. Ωστόσο, αρκετές από αυτές δεν ήταν και οι καλύτερες, και μάλλον για αυτό φταίει η μητέρα της Τις.

Αυτό αποκάλυψε η Μάιλι Σάιρους σε συνέντευξη που έδωσε στο The Cut. «Η μητέρα μου ήθελε πάντα να μένω σε προβληματικές σχέσεις γιατί ήταν ωραίοι εμφανισιακά» είπε η μουσικός και ηθοποιός, που είχε δίπλα της την Τις Σάιρους.

«Η λογική της ήταν ότι και χάλια να πηγαίνει η σχέση, τουλάχιστον όταν κοιτάς τον άνθρωπο δίπλα σου βλέπεις κάτι ωραίο» συμπλήρωσε η Μάιλι και αποκάλυψε ένα από τρία must της μητέρας της στις σχέσεις: «Πάντα μου έλεγε να είναι ψηλοί».

Μάλιστα, η μητέρα της δεν διαφώνησε αλλά υπερασπίστηκε τον εαυτό της με έναν όχι και τόσο ορθολογικό τρόπο, λέγοντας «δεν ήταν κακή συμβουλή, καθώς μετά από χρόνια την ξεπέρασες».

«Έπρεπε να τα μάθω όλα από την αρχή, γιατί η μητέρα μου με μεγάλωσε με τον λάθος τρόπο» τόνισε η Μάιλι Σάιρους.

Ωστόσο όλα αυτά φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν για εκείνη. «Τελικά κατέληξα με έναν άνθρωπο που σημαίνει πολλά για εμένα και πάνω από όλα με σέβεται» είπε για τον νυν σύντροφό της Μαξ Μοράντο.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS | Mario Anzuoni