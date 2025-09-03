magazin
03.09.2025 | 16:07
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της
03 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:37

«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους έχει περάσει από πολλές (και όχι πάντα καλές) σχέσεις στη ζωή της. Και όπως φαίνεται για αυτό φταίει η μητέρα της Τις και η συμβουλή που της είχε δώσει από παλιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Vita.gr
Τι κι αν ο γάμος της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ δεν κράτησε ούτε δύο χρόνια; Απασχόλησε για αρκετό καιρό τα tabloid με τους συχνούς πυκνούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις τους. Όπως, βέβαια, και οι άλλες σχέσεις που έκανε πριν και μετά η Μάιλι Σάιρους.

Το παρελθόν της 32χρονης ποπ σταρ είναι γεμάτο με ειδύλλια που απασχόλησαν τον Τύπο – από τον Νικ Τζόνας και τον Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ μέχρι τη Στέλλα Μάξουελ και την Κάθλιν Κάρτερ. Ωστόσο, αρκετές από αυτές δεν ήταν και οι καλύτερες, και μάλλον για αυτό φταίει η μητέρα της Τις.

Αυτό αποκάλυψε η Μάιλι Σάιρους σε συνέντευξη που έδωσε στο The Cut. «Η μητέρα μου ήθελε πάντα να μένω σε προβληματικές σχέσεις γιατί ήταν ωραίοι εμφανισιακά» είπε η μουσικός και ηθοποιός, που είχε δίπλα της την Τις Σάιρους.

«Η λογική της ήταν ότι και χάλια να πηγαίνει η σχέση, τουλάχιστον όταν κοιτάς τον άνθρωπο δίπλα σου βλέπεις κάτι ωραίο» συμπλήρωσε η Μάιλι και αποκάλυψε ένα από τρία must της μητέρας της στις σχέσεις: «Πάντα μου έλεγε να είναι ψηλοί».

Μάλιστα, η μητέρα της δεν διαφώνησε αλλά υπερασπίστηκε τον εαυτό της με έναν όχι και τόσο ορθολογικό τρόπο, λέγοντας «δεν ήταν κακή συμβουλή, καθώς μετά από χρόνια την ξεπέρασες».

«Έπρεπε να τα μάθω όλα από την αρχή, γιατί η μητέρα μου με μεγάλωσε με τον λάθος τρόπο» τόνισε η Μάιλι Σάιρους.

Ωστόσο όλα αυτά φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν για εκείνη. «Τελικά κατέληξα με έναν άνθρωπο που σημαίνει πολλά για εμένα και πάνω από όλα με σέβεται» είπε για τον νυν σύντροφό της Μαξ Μοράντο.

World
Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

inWellness
inTown
Stream magazin
Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ
Κακίες & αντιδράσεις 03.09.25

Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ

Ο πάλαι ποτέ ηγέτης των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς απαξίωσε με τα χειρότερα λόγια τη μουσική κληρονομιά του Όζι Όσμπορν και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον γιο του θρύλου των Black Sabbath.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του
«Ό,τι έχουμε, όσο το έχουμε» 02.09.25

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις έχει φέρει στην επιφάνεια μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, αφοσίωσης και δυσκολιών. Η Ντέμι Μουρ επιβεβαιώνει τη μάχη και παίρνει θέση για το τοξικό μίσος που αντιμετώπισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
Η αλήθεια του 02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
Ambient καταστάσεις 02.09.25

Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκροτήματος της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία
Αλλαγή ρόλων 02.09.25

Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκροτήματος της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία

Ο Ντουέιν Τζόνσον λαμβάνει και απολαμβάνει 15λεπτo χειροκρότημα στο Φεστιβάλ της Βενετίας δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
Ελλάδα 03.09.25

Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά

Σύνταξη
Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
Μελέτη METEO 03.09.25

Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας

Ο ρόλος που έπαιξαν τα μελτέμια στις πυρκαγιές της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας- Εσπασε τα ρεκόρ ο φετινός Ιούνιος- Αλλη μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής - Μιλάει στο in ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Διεθνής Οικονομία 03.09.25

Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο

Δεν είναι λίγοι οι νέοι εργαζόμενοι που ανακοινώνουν την παραίτηση με «εκκωφαντικούς» τρόπους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, «πληρώνοντας» τα αφεντικά τους με το ίδιο νόμισμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία
Υποδομές 03.09.25

Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής.

Σύνταξη
Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στη Μασσαλία (βίντεο)
Νότια Γαλλία 03.09.25

Η στιγμή που αστυνομικοί στη Μασσαλία πυροβολούν θανάσιμα άνδρα που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους (βίντεο)

Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο στη Μασσαλία ο δράστης χτύπησε άλλους δύο με σιδηρολοστό - Παρέμενε σε αμόκ και αρνιόταν να παραδώσει τα δύο μαχαίρια

Σύνταξη
Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)

Ο Γκιόκερες στην Άρσεναλ, ο Ίσακ στη Λίβερπουλ, αλλά οι δύο Σουηδοί είναι καλοί φίλοι και συμπαίκτες στην Εθνική, με τον πρώτο να συγχαίρει τον δεύτερο για την μεταγραφή-ρεκόρ στην Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)

Η Νιούκαστλ και η απίστευτη ιστορία της μεταγραφής του Γιοάν Γουϊσά, που έκλεισε 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η διορία της μεταγραφικής περιόδου.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Εάν σταματήσουν οι ροές ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια
Ας δούμε τα δεδομένα 03.09.25

Δεν χωράνε; - Με μηδενική μετανάστευση ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια

Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί από τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης σε νούμερο ένα πρόβλημα - Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ακριβώς το ανάποδο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά
Πότε παραδίδεται 03.09.25

Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά

Στόχος του ΥΠΠΟ στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο στην Αμφίπολη να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι – Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων
Στον Βόλο 03.09.25

Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι - Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη δεδομένου ότι το πηγάδι ήταν στενό και δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών - Ο 78χρονος νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά

Σύνταξη
«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale
Culture Live 03.09.25

«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale

Με αιχμηρή σάτιρα απαντά η Μάργκαρετ Άτγουντ στην απόφαση της κυβέρνησης της Αλμπέρτα να αποσύρει το The Handmaid’s Tale και άλλα κλασικά έργα από τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σύνταξη
Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι

Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη φετινή Premier League - Η Λίβερπουλ έσπασε δύο φορές αυτό της πιο ακριβής μεταγραφής μέσα στο καλοκαίρι, ενώ και η Τσέλσι σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων!

Σύνταξη
