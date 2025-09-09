magazin
Πάμελα Άντερσον – Γκάι Πιρς: ‘Εδωσαν τα χέρια για την ταινία «Queen of the Falls»
09 Σεπτεμβρίου 2025

Πάμελα Άντερσον – Γκάι Πιρς: ‘Εδωσαν τα χέρια για την ταινία «Queen of the Falls»

Η Πάμελα Άντερσον έτοιμη για το νέο της κινηματογραφικό project.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η νέα ταινία βρίσκεται στα σκαριά και σε αυτήν αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν δύο μεγάλα χολιγουντιανά ονόματα η Πάμελα Άντερσον και ο Γκάι Πιρς.

«Queen of the Falls»: Ποιοι συνεργάζοντια για τη νέα παραγωγή

Οι λεπτομέρειες για την πλοκή της ταινίας με τίτλο «Queen of the Falls», παραμένουν, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο η πρώτη ανεπίσημη περιγραφή της υπόθεσης κάνει λόγο για μια «μουσική ιστορία με δύο ερωτευμένους που το σκάνε».

Η φιλόδοξη παραγωγή θα φέρει την υπογραφή του σκηνοθετικού διδύμου Rania Attieh και Daniel Garcia. Οι δύο δημιουργοί, που θα αναλάβουν τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, έχουν τιμηθεί με το Βραβείο «Someone to Watch» στα Independent Spirit Awards για την ταινία τους «H.» το 2014.

Η μουσική της ταινίας αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς θα έχει την υπογραφή του βραβευμένου με Grammy, Marius De Vries, γνωστού για τη δουλειά του στα μιούζικαλ «La La Land» και «Moulin Rouge» ενώ τη χορογραφία θα επιμεληθεί η Celia Rowlson Hall.

Στην παραγωγή του «Queens of the Fall» θα βρίσκονται η βραβευμένη με Όσκαρ Mollye Asher και η Shruti Ganguly, σύμφωνα με το Deadline.

Γκάι Πιρς – Πάμελα Άντερσον: Ενώνουν τις δυνάμεις τους

Μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ που απέσπασε για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist» ο Γκάι Πιρς, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για το γουέστερν «Killing Faith» σε σκηνοθεσία Νεντ Κρόουλι (Ned Crowley). Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου.

Πάμελα Άντερσον: Δυναμική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Η Πάμελα Άντερσον η οποία πραγματοποιεί μια δυναμική επιστροφή στον κινηματογράφο, πρωταγωνίστησε στο ριμέικ του «The Naked Gun» της Paramount, δίπλα στον Λίαμ Νίσον το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Business
89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο
Όνειρο 09.09.25

O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

O Στίβεν Σπίλμπεργκ πρότεινε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για τον ρόλο της Έλενα Μοντέρο στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό», αφού είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»
Επέτειος 08.09.25

Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»

Τριάντα πέντε χρόνια πριν, ο Μάρτιν Σκορσέζε μας σύστησε τους Goodfellas, μια ταινία που άλλαξε για πάντα το τοπίο του γκανγκστερικού κινηματογράφου -μετά το Νονό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου
Αλήθειες 08.09.25

Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ο γνωστός street artist Banksy πήρε θέση με ένα γκράφιτι στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου. Και έτρεξαν όλοι για να το «εξαφανίσουν».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»
Πλούτος, φήμη 07.09.25

«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»

Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι βρέθηκαν στη Σαντορίνη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sacrifice» σε σκηνοθεσία του Ρομέν Γαβρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ
«Θρυλική μορφή» 07.09.25

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση της Κιμ Νόβακ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα γέμιζε το σπίτι της

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»
Η απόφαση 07.09.25

Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»

H ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφορά την πραγματική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού που σκοτώθησε από ισραηλινά πυρά, ενώ ικέτευε για βοήθεια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν
Culture Live 07.09.25

LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν

Ο Καναδός εικονογράφος Τζον Χάου, βασικός συνεργάτης του Πίτερ Τζάκσον, χαρτογραφεί με το μολύβι του τη Μέση Γη του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, από το Μπαγκ Εντ έως τη Μόρντορ, σε ένα μοναδικό εικαστικό ταξίδι

Σύνταξη
Αμπάς: Συνάντηση με Στάρμερ στον Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Τι συζήτησαν 09.09.25

Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την πρόθεσή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος - Στο Λονδίνο αναμένεται και ο ισραηλινός πρόεδρος

Σύνταξη
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Νέα παγκόσμια τάξη 09.09.25

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο
Όνειρο 09.09.25

O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

O Στίβεν Σπίλμπεργκ πρότεινε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για τον ρόλο της Έλενα Μοντέρο στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό», αφού είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Εθελοτυφλεί» 09.09.25

«Καβγαδάκι με τη γυναίκα» η ενδοοικογενειακή βία για τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Συρία: Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Χομς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα
Κόσμος 09.09.25

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Επιδρομές σε περιοχές της κεντρικής Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, με στόχο «στρατιωτική μονάδα» κοντά στη Χομς, «στρατόπεδο» στη Λαττάκεια καθώς και στην πόλη της Παλμύρας.

Σύνταξη
