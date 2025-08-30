Πάμελα Άντερσον – Λίαμ Νίσον: Τελικά η σχέση τους ήταν διαφημιστικό κόλπο;

Πανικό προκάλεσε το διεθνές gossip δημοσίευμα του TMZ για τη σχέση του Λίαμ Νίσον με την Πάμελα Άντερσον.

Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα

Το TMZ ισχυρίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί δεν συναντήθηκαν από όταν σταμάτησαν τα γυρίσματα τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και την έναρξη της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας, περίπου έναν χρόνο αργότερα.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του «κόλπου» αναφέρει ότι η Πάμελα Άντερσον είπε ότι έφτιαχνε μάφιν και ψωμί για τον Λίαμ Νίσον, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνεντεύξεις πριν από την πρεμιέρα της ταινίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δύο ηθοποιοί δεν δείπνησαν ποτέ μόνοι τους και πώς πάντα έτρωγαν μαζί με άλλα άτομο, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ρομαντισμός.

Πάμελα Άντερσον – Λίαμ Νίσον: Τι απαντούν οι ίδιοι για το δημοσίευμα

Πάντως, το μέσο επικοινώνησε με εκπροσώπους των δύο ηθοποιών, οι οποίοι, όμως, μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει.

#EXCLUSIVE Pamela Anderson and Liam Neeson ‘Relationship’ Was PR Stunt From Start 💔 https://t.co/bbrQDRFWjf pic.twitter.com/4pscnA7lfR — TMZ (@TMZ) August 29, 2025

Ωστόσο, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Νίσον δήλωσε ότι είναι «τρελά ερωτευμένος» με το κορίτσι του εξώφυλλου του «Playboy».

«Είναι απλά καταπληκτική για να δουλεύεις μαζί της. Δεν μπορώ να της κάνω αρκετά κομπλιμέντα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας.

Δεν έχει τεράστιο εγωισμό. Απλά έρχεται για να κάνει τη δουλειά. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο «People».

Όσο για την Πάμελα Άντερσον δήλωσε στο Entertainment Weekly:

«Νομίζω ότι έχω έναν φίλο για πάντα στο πρόσωπο του Λίαμ. Και σίγουρα έχουμε μια σχέση που είναι πολύ ειλικρινής, πολύ αγαπησιάρικη και είναι καλό παιδί».

Μάλιστα, η ηθοποιός είχε αποκαλέσει τον Νίσον «πραγματικό καλλιτέχνη». «Έχει κάνει πάνω από 100 ταινίες, πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θέατρο και κινηματογράφο, ενώ εγώ έκανα τα πράγματα ανάποδα».

«Τρελές Σφαίρες»: Η ταινία που έφερε κοντά τους δύο ηθοποιούς

Οι «Τρελές Σφαίρες» έκαναν πρεμιέρα στο «SVA Theater» στο Μανχάταν στις 18 Ιουλίου και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους από την Paramount Pictures την 1η Αυγούστου, αποφέροντας κέρδη άνω των 89 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, με λιγότερο από τον μισό προϋπολογισμό.

Η νέα ταινία έχει τον Λίαμ Νίσον στον κεντρικό ρόλο, πλαισιωμένο από τους Πάμελα Άντερσον, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Κέβιν Ντουράντ και Ντάνι Χιούστον. Η πλοκή ακολουθεί τον γιο του υπαστυνόμου Φρανκ Ντρέμπιν, ο οποίος πρέπει να πάρει τα βήματα του πατέρα του.