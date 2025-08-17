magazin
Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας
17 Αυγούστου 2025 | 11:00

Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας

Στα 58 της χρόνια, η Πάμελα Άντερσον όχι απλά κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, αλλά να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο, χωρίς ποτέ να απαρνηθεί το παρελθόν της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν το 1992 όταν μια 25χρονη ξανθιά γυναίκα, με πλούσιες καμπύλες, θα φορούσε το κόκκινο μαγιό του Baywatch και θα αναστάτωνε τις παραλίες της Καλιφόρνιας. Ήταν η χρονιά που όλος ο πλανήτης θα γνώριζε την Πάμελα Άντερσον.

Μπορεί η δημοφιλής σειρά να μην ήταν η πρώτη της τηλεοπτική ή κινηματογραφική απόπειρα, αλλά ήταν αυτή που της άνοιξε τις πόρτες στον χώρο του θεάματος. Στο Baywatch θα μείνει για πέντε σεζόν, θα ακολουθήσουν ουκ ολίγες φωτογραφίσεις και εξώφυλλα για το Playboy, ωστόσο τα στούντιο του Χόλιγουντ θα την αντιμετωπίζουν πάντα ως sex symbol και τίποτα περισσότερο.

View this post on Instagram

A post shared by Nineties Anxiety (@90sanxiety)

Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν η Πάμελα Άντερσον θα δει τις προτάσεις να σκάνε σαν βροχή, αλλά για b-movies ταινίες. Η ταμπέλα της στάρλετ που της κόλλησε το Baywatch και το Playboy δεν έλεγε να φύγει από πάνω της. Ούτε από το μυαλό της κοινής γνώμης.

Κάπως έτσι θα αρχίσει να απασχολεί τον Τύπο περισσότερο με την προσωπική της ζωή παρά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Οι επεισοδιακοί γάμοι της με τον Τόμι Λι και τον Κιντ Ροκ θα γραφτούν στα tabloid. Το ίδιο κι αυτός με τον Ρικ Σάλομον – που μάλιστα θα γίνει δύο φορές.

Στα μάτια των περισσότερων η Πάμελα Άντερσον ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα, με λίγο ταλέντο που έψαχνε συνεχώς έναν άνδρα για να έχει δίπλα της.

Η μεταμόρφωση και η δικαίωση

Ήταν, όμως έτσι τα πράγματα; Ίσως και να ήταν – άλλωστε η ίδια δεν έκρυψε ποτέ τις αδυναμίες της και τα προβλήματα που αντιμετώπισε.

Αν υπάρχει μια χρονιά που όλος ο πλανήτης τη γνώρισε καλύτερα από ποτέ, αυτή ήταν το 2023: στο ντοκιμαντέρ Pamela, a Love Story είδαμε μια γυναίκα που πάλεψε για την επιτυχία της, που είχε φοβίες, που είδα κάποια όνειρά της να μην πραγματοποιούνται. Αλλά, πάνω από όλα, είδαμε μια γυναίκα που δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

Και δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία τρία χρόνια η καριέρα και η ζωή της έχουν πάρει μια άλλη τροχιά. Σαν, πλέον, να δικαιώνεται η ηθοποιός Πάμελα Άντερσον.

Η συμμετοχή της στο μιούζικαλ Chicago το 2022, οι εκπομπές Pamela’s Garden of Eden και Pamela’s Cooking with Love, η επιστροφή στη μεγάλη οθόνη με τα The Last Showgirl και The Naked Gun, μας έδειξαν ότι πίσω από την εκρηκτική εμφάνιση κρυβόταν ένα ακατέργαστο ταλέντο.

Δεν είναι τυχαίο πως σε αυτή τη διετία έχει κερδίσει περισσότερες υποψηφιότητες για βραβεία από ότι τα προηγούμενα 30 χρόνια. «Η αναγέννηση της Πάμελα Άντερσον είναι μια από τις πιο συναρπαστικές περιπτώσεις που έχω δει» δήλωσε στην Daily Mail ο PR expert Τσαντ Τεϊξέιρα.

Κι αν τα παραπάνω λόγια δεν είναι αρκετά, σίγουρα αυτά του Λίαμ Νίσον έχουν άλλη βαρύτητα καθώς μιλάμε για ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα ονόματα του Χόλιγουντ. «Είναι απλά καταπληκτική η συνεργασία μαζί της. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω λόγια να την επαινέσω αρκετά» είχε απαντήσει όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία τους στο The Naked Gun.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
googlenews

Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;
Culture Live 17.08.25

Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;

Για την Άιρις Μέρντοχ, η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, αλλά η κορυφαία αρετή που μας φανερώνει την πραγματικότητα. Μέσα από στοργή, μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε και γνωρίζουμε τον κόσμο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα
Culture Live 16.08.25

Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα

Η Φιλομένα Κανκ του σατιρικού ντοκιμαντέρ Cunk on Life, που μετατρέπει τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης σε ξεκαρδιστικά, παράλογα και συχνά σοκαριστικά στιγμιότυπα, επιστρέφει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας
Λάμψη & παρακμή 16.08.25

Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας

Για χρόνια, οι στίχοι της hip-hop και της R&B πρόβαλλαν την πολυτέλεια. Σήμερα, η λάμψη Gucci, Vuitton και Rolex ξεθωριάζει, καθώς η μόδα στρέφεται από το εκρηκτικό «bling» στη διακριτική κομψότητα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
Στη Χαλκιδική 17.08.25

Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εμπορεύματα 17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Επιστολή στον δήμο 17.08.25

Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

