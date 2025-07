Είμαι επαναστάτρια, όχι sex symbol: Η Πάμελα Άντερσον, χωρίς μακιγιάζ

Η Πάμελα Άντερσον, 58, μίσησε την αντικειμενοποίηση που αναπόφευκτα συνόδευε τον τίτλο του sex symbol, μετά τη φήμη του Baywatch.

Η Καναδή ηθοποιός που έγινε διάσημη χάρη στον ρόλο της πληθωρικής C.J. Parker στην επιτυχημένη σειρά του Ντέιβιντ Χάσελχοφ, πιστεύει ότι το να θεωρείσαι μία από τις πιο σέξι γυναίκες του κόσμου είναι μια «παγίδα», μια συνθήκη που τη γέμισε με αμφιλεγόμενα ανδρικά βλέμματα.

Καλεσμένη στο podcast How To Fail With Elizabeth Day, η Πάμελα Άντερσον ξεκαθάρισε ότι η ετικέτα της ηδονής που της προσδόθηκε ήταν μάλλον κατάρα.

«Δεν μου αρέσει να είμαι sex symbol. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι πολύ σέξι» είπε. «Νομίζω ότι όλοι φιλοδοξούμε να είμαστε σέξι στις σχέσεις μας, αλλά σέξι για τον κόσμο; Είναι κάπως, δεν ξέρω… Ο χαρακτηρισμός τράβηξε επάνω μου πολλή προσοχή, κάτι που δεν μου άρεσε. Μισώ που το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάποιο παράπονο. Αλλά πραγματικά νιώθω ότι [το να σε ορίζουν ως sex symbol] είναι μια παγίδα».

Η ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να αψηφήσει τα πρότυπα ομορφιάς και να εμφανιστεί σε σειρά από δημόσιες εμφανίσεις της χωρίς χωρίς μακιγιάζ, επέμεινε ότι ήταν σημαντικό να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και να υιοθετήσει μια λιγότερο σεξουαλικοποιημένη εμφάνιση καθώς γινόταν μια μεσήλικας.

«Πάντα αμφισβητώ πράγματα. Πάντα κάνω το αντίθετο από αυτό που μου λένε οι άνθρωποι να κάνω»

«Το να μην φοράω μακιγιάζ σε αυτή την ηλικία ίσως είναι ακόμα και τρομακτικό μερικές φορές αλλά ένιωσα ότι ήταν σημαντικό για μένα κάτι τέτοιο, να είμαι πιο φυσική. Θέλω να προκαλέσω τον εαυτό μου, να παρουσιαστώ με διαφορετικούς τρόπους, γιατί οι γυναίκες είναι πολλά πράγματα. Δεν είμαστε απλώς το άγριο ζώο ανάμεσα στα σεντόνια» σχολίασε.

Καθώς διανύει τα πενήντα της, η Πάμελα Άντερσον έχει επαινεθεί ευρέως για την αντισυμβατική απόφαση να απαρνηθεί το μακιγιάζ σε μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων, ξεκινώντας από την κλασική πλέον εμφάνιση της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 2023.

«Δεν προσπαθώ να είμαι διάσημη. Πρέπει να χρησιμοποιήσω τη θέση μου για να πειραματιστώ και να γίνω αφορμή για να γίνουν συζητήσεις»

«Άνθρωποι έρχονται και μου μιλάνε στον δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, στο αεροπλάνο, και πραγματικά αγαπούν την επιλογή που έχω κάνει», είπε. «Νιώθω ότι έχει αντίκρισμα και ανταπόκριση, είναι κάτι που θέλω να εξερευνήσω βαθύτερα, ακόμα και για τον εαυτό μου, γιατί είμαι επαναστάτρια».

«Πάντα αμφισβητώ πράγματα. Πάντα κάνω το αντίθετο από αυτό που μου λένε οι άνθρωποι να κάνω. Απλώς το έχω μέσα μου και έτσι θέλω να συνεργαστώ με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες. Έχουμε αυτές τις συνήθειες που κρατάνε γενιές, στερεότυπα ακόμα και για τον τρόπο που μεγαλώνουμε και όλα αυτά επιμένουν στο μυαλό μας. Θέλω να απελευθερωθώ από αυτό. Νιώθω ότι αυτή είναι μια μικρή επαναστατική κίνηση για να είσαι αυτός που θέλεις να είσαι. Τι είναι η ομορφιά; Η ομορφιά είναι υποκειμενική. Δεν χρειάζεται να μοιάζουμε με τα εξώφυλλα των περιοδικών» συνέχισε για το νέο μανιφέστο ζωής της.

Πάμελα Άντερσον και ο πανικός στο Παρίσι

Η ηθοποιός έγινε viral μετά την εμφάνισή της στην επίδειξη μόδας της Βικτόρια Μπέκαμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023 χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Η παρουσία της σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την Άντερσον, η οποία παραδέχεται ότι η απόφαση να ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα χωρίς make-up artist προκάλεσε πανικό στην ομάδα των βοηθών της.

«Όταν ήμουν στο Παρίσι, σκέφτηκα, ποιος με κοιτάει; Είμαι ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με αυτά τα μεγάλα καπέλα και το πρόσωπο μου είναι εκτεθειμένο ελάχιστα» είπε.

«Δεν είναι ότι αφήνομαι. Δεν νιώθω ότι μοιάζω με χάλι όταν βγαίνω από την πόρτα. Απλώς με ‘ξεφλουδίζω’ για να δω ποια είμαι»

«Θα πέσει κανείς ανάσκελα αν δεν φοράω μακιγιάζ; Και εκεί ξεκίνησαν όλα, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Οι πάντες γύρω μου είχαν πάθει κρίση πανικού και είπα, λοιπόν, αυτό μου δίνει ακόμα περισσότερους λόγους να το κάνω» πρόσθεσε.

«Απλώς ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή, δεν είχα τίποτα να χάσω και ένιωσα, δεν προσπαθώ να δημιουργήσω μια περσόνα αυτή τη στιγμή. Δεν προσπαθώ να είμαι διάσημη. Πρέπει να χρησιμοποιήσω τη θέση μου για να πειραματιστώ και να γίνω αφορμή για να γίνουν συζητήσεις» συνέχισε.

«Δεν είναι ότι αφήνομαι. Δεν νιώθω ότι μοιάζω με χάλι όταν βγαίνω από την πόρτα. Απλώς με ‘ξεφλουδίζω’ για να δω ποια είμαι. Δεν ξέρω ποια είναι η επόμενη ενσάρκωσή μου, αλλά δεν θα είναι αυτό που θα μου πουν να κάνω» κατέληξε η Άντερσον.

Από τις κερκίδες στο Playboy

Για την Καναδή σταρ, επιχειρηματία και ακτιβίστρια όλα ξεκίνησαν το 1989, όταν πήρε μια απόφαση ζωής παρακολουθώντας έναν αγώνα ποδοσφαίρου με τη μητέρα της στο στάδιο BC Place του Βανκούβερ.

Η τότε άγνωστη 22χρονη εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη του σταδίου φορώντας ένα T-shirt της μπύρας Labatt’s, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των στελεχών της ζυθοποιίας, οι οποίοι την προσέλαβαν αμέσως ως μοντέλο της εταιρείας.

Αυτή η κίνηση οδήγησε τελικά σε ένα τηλεφώνημα από το Playboy, μια μετακόμιση στο Λος Άντζελες και την πλέον εμβληματική φωτογράφισή της για το μηνιαίο ανδρικό περιοδικό.

«Το Playboy με κάλεσε όταν ήμουν ακόμα στο Βανκούβερ και κάλεσα τη μαμά μου και μου είπε να το κάνω», θυμήθηκε η Πάμελα Άντερσον. «Μου είπε, ‘Θέλω να φύγεις από αυτή την πόλη. Θέλω να ζήσεις τη ζωή σου, πήγαινε μωρό μου, δες πού θα σε οδηγήσει όλο αυτό’».

Τον επόμενο χρόνο, η Άντερσον ονομάστηκε Playmate του Μήνα στο τεύχος Φεβρουαρίου 1990 του περιοδικού.

Η Πάμελα Άντερσον παραδέχεται ότι το να είναι ανεξάρτητη στο Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένη από «τόσες πολλές όμορφες γυναίκες» στην Έπαυλη του Playboy του Χιου Χέφνερ, ήταν ένα κίνητρο να ξεπεράσει την αρχική της συστολή και να αγκαλιάσει μια νέα ελευθερία με θάρρος.

«Ηταν απλώς ένα εξώφυλλο του Playboy, δεν ήταν γυμνό», είπε. «Ένιωσα ότι έπεφτα από ένα κτίριο. Ένιωσα ότι είμαι ελεύθερη και ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ήταν ελευθερία».

Δείτε τη συνέντευξη στο vidcast How to Fail with Elizabeth Day: