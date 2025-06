Πάμελα Άντερσον: Με την τεχνολογία και τα φίλτρα, οι άνθρωποι γίνονται κάπως βαρετοί

Όσα χρόνια και αν περάσουν, η Πάμελα Άντερσον είναι μια γυναίκα που τραβά τα βλέμματα όπου κι αν εμφανιστεί.

Τα τελευταία χρόνια, το τρόπος με τον οποίο η ηθοποιός διαχειρίζεται τα στερεότυπα του Χόλυγουντ στην ζωή της, αποτελούν συχνά επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Τύπου. Η Άντερσον, εδώ και χρόνια, ακόμη και στις επίσημες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί επιλέγει να μην είναι βαμμένη, αλλά και η απουσία τω φίλτρων είναι εμφανής στα social media, καθώς αυτά πλήττουν τα stories μας στα πρόσωπα διασημοτήτων ή μη καθημερινά.

Rebirth of an icon: Pamela Anderson on her second act https://t.co/ogIBpJ1eLz

— BazaarUK (@BazaarUK) June 18, 2025