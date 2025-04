Πώς το μαγιό της Πάμελα Άντερσον στο Baywatch έγινε σύμβολο ενδυνάμωσης μέσα στο χρόνο

«Το μαγιό της Πάμελα Άντερσον με στοιχειώνει», δήλωσε η επιμελήτρια και ιστορικός μόδας Άμπερ Μπούτσαρτ, έφορος της έκθεσης Splash! A Century of Swimming and Style που ανοίγει στο κοινό του The Design Museum στο Λονδίνο.

Η Μπούτσαρτ αναφέρεται στο εμβληματικό κόκκινο μαγιό της Πάμελα Άντερσον, το οποίο, όπως σημείωσε, ήταν ένα από τα πιο ακριβά κομμάτια που ασφαλίστηκαν ποτέ.

«Ήταν σε μεγάλο βαθμό μέρος εκείνης της κουλτούρας της δεκαετίας του ’90, όρισε το πώς πρέπει να εμφανίζεσαι στην παραλία», δήλωσε η Μπούτσαρτ στο CNN International πριν από τα εγκαίνια, για το διάχυτο ανδρικό βλέμμα που υπαγόρευε τη δημόσια αντίληψη για τις γυναίκες διασημότητες.

«Νομίζω ότι (η Άντερσον) έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να το ανατρέψει αυτό το στερεότυπο, να διεκδικήσει τη δική της εικόνα» πρόσθεσε.

Η Άντερσον ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός στο τηλεοπτικό Baywatch ως C.J. Parker – μια ναυαγοσώστρια, προπονήτρια βόλεϊ και ιδιοκτήτρια καφετέριας στην παραλία από την Καλιφόρνια – η οποία σπάνια εμφανιζόταν με κάτι περισσότερο από ένα μικροσκοπικό κόκκινο ολόσωμο μαγιό, και ένα πορτοκαλί σωσίβι κάτω από το μπράτσο της.

Έκτοτε η Άντερσον εργάστηκε σκληρά για να διαφοροποιήσει τη δημόσια εικόνα της: έγραψε ένα βιβλίο μαγειρικής με βάση τα φυτά, εμφανίστηκε περήφανα χωρίς μακιγιάζ στο κόκκινο χαλί και έκανε το ντεμπούτο της στο arthouse cinema με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανεξάρτητη ταινία της Τζία Κόπολα The Last Showgirl του 2025.

Αλλά πολλοί θα θυμούνται την Άντερσον περισσότερο για τον ρόλο της στο Baywatch, την τηλεοπτική σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές από περισσότερες από 140 χώρες να την παρακολουθούν κάθε εβδομάδα στο απόγειό της.

Πολλοί διεθνείς ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί αγόραζαν μόνο τα επεισόδια στα οποία εμφανιζόταν μόνο η Άντερσον, μια τάση που είχε το παρατσούκλι Pamela Clauses, σύμφωνα με τα απομνημονεύματά της.

Το 2019, για να τιμήσει την 30ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, η Pantone δημιούργησε μια απόχρωση που ονομάζεται Baywatch red.

Όλα τα μαγιό που φορέθηκαν στην ταινία Baywatch κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία για κάθε ηθοποιό από την καλιφορνέζικη μάρκα αθλητικών ειδών TYR.

«Ήταν σχεδιασμένα έτσι ώστε να αναδείξουν ό,τι έπρεπε να αναδείξουν», δήλωσε η Μπούτσαρτ, αναφερόμενη στη σωματική διάπλαση των ηθοποιών.

Έτσι, όταν ήρθε η ώρα να εκθέσουν τα ρούχα, μια παραδοσιακή βιτρίνα δεν θα ταίριαζε. «Δεν θέλαμε πραγματικά να τα βάλουμε πάνω σε μια κούκλα, εκτός αν είχε τις ακριβείς αναλογίες της Πάμελα Άντερσον», δήλωσε στο CNN. Αντ’ αυτού, το κόκκινο ολόσωμο κρέμεται στον αέρα – ένα αντικείμενο από μόνο του, χωρισμένο από το σώμα που το έκανε διάσημο.

Ένα σύμβολο μιας γυναίκας που ανέτρεψε το συμβολισμό του φορώντας το χωρίς ντροπή, για να το ενσωματώσει στη δική της ιστορία ενδυνάμωσης μέσα στο χρόνο.

Η πολιτική του νερού

Από ένα Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στο κόκκινο ολόσωμο μαγιό της Πάμελα Άντερσον στο Baywatch, η νέα έκθεση που είναι αφιερωμένη σε ό,τι έχει να κάνει με την κολύμβηση ανοίγει τις πύλες της στο Design Museum του Λονδίνου αυτήν την εβδομάδα.

Με τίτλο Splash! A Century of Swimming and Style η έκθεση παρουσιάζει περισσότερα από 200 αντικείμενα που εξυμνούν την αγάπη μας για το νερό από το 1920, είτε στην παραλία, στην πισίνα ή ακόμα και στη φύση.

«Η έκθεση εξερευνά τον τελευταίο αιώνα κολύμβησης μέσω του φακού τoυ ντιζάιν» είπε σήμερα στο Reuters η Άμπερ Μπούτσαρτ, έφορος της έκθεσης.

«Ξεκινάμε στην πισίνα, πηγαίνουμε στην παραλία και ολοκληρώνουμε την περιήγηση στη φύση και κάθε μία από αυτές τις ενότητες μας επιτρέπουν να εξερευνήσουμε διαφορετικά θέματα, είτε πρόκειται για υλικά και κατασκευή, είτε πρόκειται για την εξέλιξη του μαγιό ως αντικειμένου μόδας είτε πρόκειται για κολύμβηση σε εξωτερικούς χώρους και η αρχιτεκτονική που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτό» πρόσθεσε.

Μια ποικιλία πολύχρωμων μαγιό από διάφορες δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων ένα μπικίνι του 1950 και μια συλλογή αποκαλυπτικών Speedo του 1980 μαζί με μια εκδοχή του διάσημου κόκκινου ολόσωμου μαγιό που φορούσε η Άντερσον στον ρόλο της ναυαγοσώστριας Σι.Τζέι Πάρκερ στη σειρά Baywatch της δεκαετίας του 1990.

Επίσης, στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται διάφορα αντικείμενα που ανήκουν σε Ολυμπιονίκες, μεταξύ άλλων το πρώτο Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στη σόλο κολύμβηση που κέρδισε μία Βρετανίδα.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 28 Μαρτίου έως τις 17 Αυγούστου.