Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον βγήκαν ένα τρυφερό ραντεβού για το νέο promo της νέας τους ταινίας «The Naked Gun».

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας και τον διανομέα της, Paramount Pictures, δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές — οι οποίοι φέρονται να έχουν πλέον σχέση — να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Στην πραγματικότητα, δεν περιορίζονται μόνο στο σνακ: ο Νίσον ρίχνει ένα ποπ κορν στο στόμα της Άντερσον, η οποία ανταποδίδει τη χειρονομία ρίχνοντας ένα στο δικό του, και στη συνέχεια ο Νίσον της δίνει ένα γλυκό φιλί στο κεφάλι.

Η λεζάντα της ανάρτησης είναι απλή, αλλά ξεκάθαρη: «Ένα ζευγάρι που γελάει μαζί, μένει μαζί. Φέρτε +1 για να δείτε το #NakedGun στους κινηματογράφους».

«Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ερωτευμένοι»

Ο Νίσον και η Άντερσον βρίσκονται «στα πρώτα στάδια» της σχέσης τους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το περιοδικό People. «Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ερωτευμένοι», ανέφερε μια πηγή στο περιοδικό.

Καθώς οι συμπρωταγωνιστές προωθούσαν το sequel της κωμικής ταινίας The Naked Gun, «απολάμβαναν την παρέα του άλλου», συνέχισε η πηγή.

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της ταινίας «The Naked Gun» δεν σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Άντερσον και ο Νίσον παρακολούθησαν τη νέα τους ταινία σε κινηματογράφο. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Last Showgirl» δήλωσε τον Ιούλιο στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers» ότι μέχρι στιγμής την είχε δει «μία φορά», «μαζί με τον Λίαμ, σε έναν άδειο κινηματογράφο».

*Με πληροφορίες από: People