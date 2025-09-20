Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

H Πάμελα Άντερσον, η οποία ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής And-Her-Sons Productions μαζί με τους γιους της Μπράντον Τόμας Λι και Ντίλαν Τζάγκερ Λι, ετοιμάζει ένα νέο πρότζεκτ- το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως οικογενειακή υπόθεση.

Σύμφωνα με το Deadline, η ηθοποιός έχει ξεκινήσει την παραγωγή μιας τηλεοπτικής σειράς, βασισμένη στον χαρακτήρα Barb Wire από τα κόμικς της Dark Horse Comics της δεκαετίας του 1990, η οποία θα αποτελέσει το πρώτο έργο της εταιρείας της.

Η Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ομώνυμη ταινία της Universal Pictures το 1996, υποδυόμενη τον κεντρικό χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Αν και η ταινία «Barb Wire« αποδοκιμάστηκε από τους κριτικούς την εποχή της κυκλοφορίας της, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό με την πάροδο του χρόνου.

«Comics’ Greatest World: Steel Harbor»

Η ταινία Barb Wire, βασισμένη στην ομώνυμη σειρά κόμικς, ακολουθεί μια σκληροτράχηλη γυναίκα, την Barb Wire, μια άγρια κυνηγό επικηρυγμένων στους δρόμους του Steel Harbor. Με την μοτοσικλέτα και τα όπλα της, η Barb είναι πρόθυμη να διορθώσει κάθε αδικία στο Steel Harbor – αν την πληρώσουν επαρκώς.

Η Barb Wire εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «Comics’ Greatest World: Steel Harbor» το 1993, ακολουθούμενη από εννέα τεύχη από το 1994 έως το 1995, μια μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων ένα χρόνο αργότερα και ένα reboot οκτώ τεύχων το 2015. Ένας νέος, ολοκληρωμένος τόμος που συγκεντρώνει όλα τα κύρια κόμικς της Barb Wire και μια πληθώρα επιπλέον υλικού, το «The Barb Wire Compendium», θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο Μάικ Ρίτσαρντσον και ο Κιθ Γκόλντμπεργκ θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί της τηλεοπτικής σειράς για την εταιρεία Dark Horse, ενώ η Άντερσον και ο Μπράντον Τόμας Λι θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί για την And-Her-Sons.

Τα κινηματογραφικά βήματα

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία The Last Showgirl, σε σκηνοθεσία της Τζία Κόπολα και παραγωγή του Μπράντον Τόμας Λι, για την οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές και υποψηφιότητες για SAG και Χρυσή Σφαίρα.

Επιπλέον, πρωταγωνίστησε στην ταινία The Naked Gun, η οποία ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Έχει ολοκληρώσει τις γυρίσματα των ταινιών Rosebush Pruning του σκηνοθέτη Καρίμ Αϊνούζ και Place to Be του σκηνοθέτη Κορνέλ Μουντρούτσο.

Όπως αναφέρει το Deadline, η νέα εταιρεία της οικογένειας θα παράγει έργα που θα ενισχύουν και θα τιμούν την κληρονομιά της Άντερσον και άλλων φιλόδοξων γυναικείων προσωπικοτήτων, τόσο μυθοπλαστικών όσο και πραγματικών.

*Με πληροφορίες από: Deadline