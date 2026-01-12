Το πτώμα ηλικιωμένης εντοπίστηκε μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στον Σοχό της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ χθες Κυριακή και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερώς.

Βρισκόταν μέσα…

Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στο σπίτι βρισκόταν 89χρονη γυναίκα, την οποία εντόπισαν νεκρή οι πυροσβέστες μετά την κατάσβεση και την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό της κατοικίας.