Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικία
Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικία στον Σοχό της Θεσσαλονίκης, αφού στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκε το πτώμα ηλικιωμένης.
Το πτώμα ηλικιωμένης εντοπίστηκε μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στον Σοχό της Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών
Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ χθες Κυριακή και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερώς.
Βρισκόταν μέσα…
Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στο σπίτι βρισκόταν 89χρονη γυναίκα, την οποία εντόπισαν νεκρή οι πυροσβέστες μετά την κατάσβεση και την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό της κατοικίας.
Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 12, 2026
