Ένα φορτηγό της U-Haul καλυμμένο με αντιμοναρχικά και αντικαθεστωτικά μηνύματα έπεσε πάνω σε μια φιλομοναρχική πορεία για το Ιράν στη Veterans Avenue στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν διαδηλωτές.

Το κείμενο στο πλάι του φορτηγού της U-Haul έγραφε «Όχι στον Σάχη. Όχι στο καθεστώς. ΗΠΑ: Μην επαναλάβετε το 1953. Όχι μουλάδες». Το 1953 ο Μοχάμαντ Μοσαντέκ ανατράπηκε από τη CIA. Με την επιχείρηση Αίαντας, για πρώτη φορά οι ΗΠΑ μέσω της CIA ανέτρεψε μια ξένη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Με την εγκαθίδρυση στρατιωτικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον στρατηγό Φαζλαλλάχ Ζαχεντί κατέστη δυνατό ο σάχης Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί να επανέλθει στην εξουσία μέχρι το 1979.

Τα γράμματα στο πλάι του φορτηγού υποδηλώνουν ότι πιθανότατα συνδέεται με το MEK, καθώς είναι αντιμοναρχικό και εναντίον των Αγιατολάχ. «Όχι βασιλιάς, όχι ανώτατος ηγέτης. Ο λαός είναι κύριος της χώρας. Από το Μπουσέρ μέχρι το Κερμάνσαχ, το Ζάγκρος ανήκει στο έθνος».

Λίγο πριν ο οδηγός του φορτηγού ορμήσει πάνω στους φιλομοναρχικούς διαδηλωτές, ο όχλος υπέρ του Ρεζά Παχλαβί έσπασε τα παράθυρά του και προσπάθησε να σκίσει τα πανό από το όχημα.

Δύο διαδηλωτές υπέρ του σάχη τραυματίστηκαν στην πορεία για το Ιράν

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν ο οδηγός ενός φορτηγού της U-Haul φέρεται να έπεσε με το όχημα πάνω σε ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των Αγιατολάχ στο Ιράν, στην περιοχή Westwood του Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής.

Οι διασώστες του Λος Άντζελες δήλωσαν ότι δύο άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του συμβάντος, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι πυροσβέστες δήλωσαν επίσης ότι προσπαθούσαν να εντοπίσουν ένα τρίτο άτομο που είχε επίσης τραυματιστεί, αλλά ότι το μέγεθος του πλήθους καθυστερούσε την άμεση ανταπόκρισή τους και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία μόλις και μετά βίας έσωσε τον διαδηλωτή εναντίον του Σάχη και των Αγιατολάχ.