O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πιστεύει ότι το περιοδικό AARP Magazine θα πρέπει να «πάρει παράδειγμα» από μία από τις πιο εμβληματικές σειρές του People.

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά, στον πρώην συμπρωταγωνιστή του στην σειρά ER, Νόα Γουάιλ, στα βραβεία AARP Movies for Grownups Awards το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ο Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

«Παρεμπιπτόντως, AARP, μια σκέψη μόνο να μοιραστώ— το περιοδικό σας, μια φορά το χρόνο, [θα έπρεπε] να ανακοινώνει τον πιο σέξι άνδρα», αστειεύτηκε.

«Απλά λέω, ήθελα να δώσω μια ιδέα», συνέχισε ο Κλούνεϊ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ταινία του, Jay Kelly.

Όσο για το ποιος θα ήταν ο ιδανικός για τον υποθετικό τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού AARP Magazine, σύμφωνα με τον Κλούνεϊ; «Θα πρότεινα τον Νόα Γουάιλ ως πρώτο υποψήφιο», είπε.

Όταν ήρθε η σειρά του Κλούνεϊ να παραλάβει το βραβείο του, ο Γουάιλ εξήρε τον κινηματογραφικό σταρ και αναφέρθηκε στην μακροχρόνια φιλία τους με τρυφερά λόγια, σύμφωνα με το People.

Παλιός γνώριμος του τίτλου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άντρας του People το 1997. Τότε, η συμπρωταγωνίστριά του στην τηλεοπτική σειρά του NBC, ER, Λόρα Ίνες, είπε: «Ο Τζορτζ έχει τη φήμη ότι είναι ένας γυναικάς. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι επίσης ένας αγαπητός, πιστός φίλος που θα έκανε τα πάντα για σένα. Είναι σχεδόν σαν να είναι μέλος της οικογένειας».

Αργότερα, το 2006, ο Κλούνεϊ έγινε ο δεύτερος διάσημος που κέρδισε δύο φορές τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα του People. Ο πρώτος ήταν ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο για πρώτη φορά το 1995 και για δεύτερη φορά πέντε χρόνια αργότερα, το 2000.

Ο πιο πρόσφατος «Σέξι άνδρας» του περιοδικού People είναι ο Τζονάθαν Μπέιλι, ο οποίος ακολούθησε τους Τζον Κρασίνσκι (2024), Πάτρικ Ντέμπσι (2023), Κρις Έβανς (2022), Πολ Ραντ (2021) και Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (2020).