«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό μέσο, η αδερφή του διάσημου ηθοποιού, Άντα Ζάιντλερ, πέθανε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, «ειρηνικά και περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε», στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι.

Σε αποκλειστική του δήλωση στο People, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια της αδελφής του: «Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Αμάλ Κλούνεϊ και σε εμένα θα μας λείψει αφάνταστα».

Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ

Η Αντέλια Ζάιντλερ γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 2 Μαΐου 1960. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου και πρώην τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν, ενώ πήρε το όνομά της από τη δισέγγονή της.

Σύμφωνα με τη νεκρολογία της, υπήρξε ταλαντούχα εικαστικός και εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως δασκάλα τέχνης στο δημοτικό σχολείο Augusta Independent School. Διακρίθηκε για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις ήδη από το λύκειο, ενώ συμμετείχε ενεργά σε λέσχες βιβλίου και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής. Ήταν μέλος της Augusta Art Guild και στο παρελθόν είχε αναλάβει τον ρόλο της τελετάρχη στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση της πόλης.

Σπούδασε στο Λούισβιλ και στη Βόρεια Κεντάκι και εργάστηκε ως λογίστρια. Το 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του αμερικανικού στρατού, ο οποίος πέθανε το 2004 από καρδιακή προσβολή.

Παρότι κρατούσε χαμηλό δημόσιο προφίλ, η Άντα Ζάιντλερ είχε δώσει το «παρών» στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία το 2014.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της, Νικ Ζάιντλερ και Άλισον Ζάιντλερ Χερόλαγκα με τον σύζυγό της Κένι, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ και τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και ευρύτερη οικογένεια. Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ αντί στεφάνων προτείνεται η ενίσχυση της βιβλιοθήκης Knoedler Memorial Library στην Όγκουστα.