Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Είναι από τις ξεχωριστές περιπτώσεις ηθοποιών – από εκείνους που ενώ έχτισαν το όνομά τους στη μικρή οθόνη, κατάφεραν να σπάσουν τα τηλεοπτικά «σύνορα» και να φτιάξουν μια μεγάλη καριέρα στο Χόλιγουντ. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ποτέ δεν δυσκολεύτηκε να δείξει σε όλους ότι ανήκει στον κόσμο της μεγάλης οθόνης.

Ήταν τέτοια η ευκολία που πέρασε από την τηλεόραση στον κινηματογράφο, καταφέρνοντας να γίνει ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της 7ης Τέχνης, που λίγοι σήμερα σκέφτονται ότι τον γνωρίσαμε όλοι από το τη «σαπουνόπερα» του ER. Μάλλον οι περισσότεροι δεν θυμούνται καν το guest πέρασμά του από τη σειρά Τα Φιλαράκια.

Βεβαια, σε όλη αυτή τη μετάβαση, πέρα από το ταλέντο του σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εμφάνισή του. Άλλωστε, ο 64χρονος ηθοποιός έχει συνδέσει την καριέρα του με τους ρόλους του ωραίου και του καρδιοκατακτητή.

Την ώρα που για πολλά χρόνια η προσωπική του ζωή έμοιαζε… άστατη, καθώς άλλαζε συχνά πυκνά συντρόφους, στον κινηματογραφικό του κόσμο είχε την εικόνα του «καλού παιδιού». Ωστόσο, αυτά άλλαξαν από τότε που γνώρισε την Αμάλ.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι οι μέρες του ως γυναικοκατακτητή της μεγάλης οθόνης τελείωσαν. Με λίγα λόγια, τέλος τα φιλιά με άλλες γυναίκες στο πλατό.

«Προσπαθώ να ακολουθήσω τα χνάρια του Πολ Νιούμαν, που είπε κάποια στιγμή πως ‘τέλος τα φιλιά με άλλες γυναίκες στις ταινίες’» είπε μιλώντας στην Daily Mail.

«Όταν ήμουν 60 είχα μια συζήτηση με τη σύζυγό μου και της είπα ότι ακόμα μπορώ να παίζω μπάσκετ με τα παιδιά, να συναγωνίζομαι 25χρονους. Κρατιέμαι στα πόδια μου και είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια από τώρα θα είμαι 85 και ότι κι αν κάνω αυτό δεν αλλάζει» συμπλήρωσε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τις… σχέσεις του με άλλες γυναίκες στη μεγάλη οθόνη. Μιλώντας στους The New York Times πριν από λίγο καιρό είχε θυμηθεί τις παρατηρήσεις που του έκανε ένας σκηνοθέτης για το πως φιλούσε σε μια σκηνή.

«Θυμάμαι στα πρώτα μου βήματα, που έπρεπε να φιλήσω μια γυναίκα σε μια σκηνή. Και ήταν ο σκηοθέτης να μου φωνάζει ‘όχι έτσι’. Και σκεφτόμουν μα αυτή είναι η κίνησή μου, έτσι το κάνω και στην ζωή μου».