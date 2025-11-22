Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 

Ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Tζορτζ Κλούνεϊ βρέθηκε στο Λονδίνο στα πλαίσια προώθησης της νέας του ταινίας, Τζέι Κέλι, από όπου και «απασφάλισε» για τοβν Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπραντ Πιτ και την πρόσφατη κόντρα με τον γιο του.

«Οι ανόητοι δεν νομίζουν ότι είναι ανόητοι. Έχουμε έναν Πρόεδρο για να σας επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο» είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ενώπιον του ενθουσιασμένου πλήθους στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Ο 64χρονος σταρ, σε μια απολαυστική συζήτηση, μίλησε για την πολιτική, τον πόλεμο στο Ιράκ, το επερχόμενο Ocean’s 14 με αναπηρικά αμαξίδια και εξήγησε γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή, αποκαλύπτοντας γιατί οι σταρ του δικού του βεληνεκούς πρέπει πλέον να μετρούν κάθε λέξη.

Ο Κλούνεϊ είχε τα κέφια του στην πρόσφατη εμφάνιση του στο μεγάλο αμφιθέατρο του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου στο Λονδίνο, «προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη χιούμορ και πολιτική οξύτητα» σημειώνει το Variety.

Ο 64χρονος σταρ, με αφορμή την κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας, Τζέι Κέλι, μίλησε στην Σκωτσέζα ραδιοφωνική παραγωγό Ίντιθ Μπόουμαν, μοιράζοντας αστείες ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και ένα ηχηρό μάθημα για τη σημασία της αλήθειας στη σύγχρονη εποχή.

Αναφερόμενος στα γυρίσματα της πρώτης του ταινίας με τους αδελφούς Κοέν, «Ω! Αδελφέ, Πού Είσαι;», ο Κλούνεϊ αστειεύτηκε λέγοντας πως οι σκηνοθέτες «απολαμβάνουν να με παρουσιάζουν, ξέρετε, απλά ως έναν απόλυτο βλάκα σε κάθε ταινία». Θυμήθηκε μάλιστα πόσο νευρικός ένιωθε στην πρώτη του σκηνή, όπου δέχεται ένα γερό χέρι ξύλο από τον Τζον Γκούντμαν.

«Ο Τζόελ ήρθε και μου είπε, ‘Ναι, είναι υπέροχο. Απλώς, ξέρεις, δεν είσαι ανόητος. Είσαι ο εξυπνότερος άνθρωπος σε όποιο δωμάτιο κι αν μπεις’ – κάτι που, φυσικά, θα έπρεπε να είχα σκεφτεί ως ηθοποιός. Θα έπρεπε να είχα καταλάβει ότι οι ανόητοι άνθρωποι δεν νομίζουν ότι είναι ανόητοι. Νομίζουν ότι είναι έξυπνοι. Ξέρετε, έχουμε έναν Πρόεδρο για να σας το επιβεβαιώσει», είπε, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού, καθώς η αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν προφανής.

Ο πόλεμος στο Ιράκ και η 4η εξουσία

Πέρα από τα αστεία, ο Κλούνεϊ εμβάθυνε σε σοβαρά ζητήματα, θυμίζοντας στο κοινό ότι είναι «ο γιος ενός δημοσιογράφου». Συζητώντας για την ταινία του «Καληνύχτα, και Καλή Τύχη» (2005), την οποία σκηνοθέτησε, συνέγραψε και πρωταγωνίστησε, εξήγησε ότι εμπνεύστηκε να την κάνει λόγω του πολέμου στο Ιράκ, «μια μάλλον ντροπιαστική στιγμή στην ιστορία μας, όταν οι τρεις εξουσίες της κυβέρνησης – η δικαστική, η εκτελεστική και η νομοθετική – απέτυχαν όλες στο καθήκον τους».

«Η Τέταρτη Εξουσία, εννοώντας τη δημοσιογραφία, έχει την ευθύνη να αμφισβητεί την εξουσία, είναι υποχρεωμένη να το κάνει, και όταν δεν το έκανε – απέτυχε – καταλήξαμε σε έναν πόλεμο στο Ιράκ, έναν πόλεμο επιλογής», τόνισε.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα τις έντονες αντιδράσεις που δέχτηκε επειδή επέκρινε τον πόλεμο: «Και είναι αστείο, παρεμπιπτόντως, διαδήλωναν εναντίον μου. Ήμασταν μόνο πέντε άτομα που βγήκαμε μπροστά εκείνη την εποχή. Ο κόσμος το ξεχνάει αυτό. Η κυβέρνηση με έβαλε σε μια τράπουλα, την οποία ονόμασε τράπουλα προδοτών. Μπλόκαραν τις ταινίες μου, με έβαλαν σε τηλεοπτικές εκπομπές, και όλα αυτά τα σκατά, και τώρα αυτοί οι ίδιοι μιλούν όλοι για το πόσο κακός ήταν αυτός ο πόλεμος, οπότε είναι σαν να λέω: ‘Άντε γαμηθείτε’».

Το Ocean’s 14 σε αμαξίδια

Ο Κλούνεϊ εξήγησε ότι έγραψε το «Καληνύχτα, και Καλή Τύχη» γιατί ήθελε να μιλήσει για την εποχή που η δημοσιογραφία «στάθηκε απέναντι σε έναν λαϊκιστή, στάθηκε απέναντι σε μια κακή ιδέα όταν δεν ήταν βολικό, όταν ήταν δύσκολο να γίνει και όταν είχε σημασία».

Φέτος, πρωταγωνίστησε και στη θεατρική μεταφορά του έργου στο Μπρόντγουεϊ. «Υπήρχε μια διαφορετική επιτακτικότητα να κάνουμε το έργο αυτή την άνοιξη. Ένιωθα ότι μιλούσαμε για πράγματα τώρα που… η ιδέα του να λες την αλήθεια και να ξεμπροστιάζεις την αλήθεια στην εξουσία είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η αλήθεια είναι πιο διαπραγματεύσιμη από ποτέ».

Στη συνέχεια ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε σε μια ατάκα του Έντουαρντ Μάροου, του πρωταγωνιστή της ταινίας. «Δεν πρέπει να συγχέουμε τη διαφωνία με την απιστία. Πρέπει να θυμάστε πάντα ότι η κατηγορία δεν είναι απόδειξη, και ότι η καταδίκη εξαρτάται από στοιχεία και νόμιμη διαδικασία. Δεν θα βαδίσουμε φοβούμενοι ο ένας τον άλλο. Δεν θα μας οδηγήσει ο φόβος σε μια εποχή παραλογισμού…» Αυτά τα λόγια, είπε, ήταν «σημαντικό να ειπωθούν».

Κλείνοντας το πολιτικό του μήνυμα, ανέφερε ότι στο τέλος του έργου, ο Μάροου ρωτά το κοινό: «Τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε;», με κάποιους στη Νέα Υόρκη να φωνάζουν: «Αντισταθείτε!» Ο Κλούνεϊ κατέληξε: «Είναι ενδιαφέρον να θυμόμαστε ότι η φωνή καθενός από εμάς πρέπει να μετράει, και το να σωπαίνουμε δεν είναι επιλογή».

Τέλος, ο ηθοποιός έκανε επανειλημμένες αναφορές στην ηλικία του, 64 ετών, και στα επερχόμενα επαγγελματικά του σχέδια. Αστειεύτηκε ότι στο επερχόμενο Η Συμμορία των 14, με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Τζούλια Ρόμπερτς, «θα είμαστε όλοι σε αναπηρικά αμαξίδια».

«Θα είναι σαν τα ‘Χρυσά Κορίτσια’. Ανυπομονούμε για αυτό, και δεν είμαι σίγουρος πότε θα ξεκινήσουμε ακόμη. Είναι θέμα να βρούμε τα προγράμματα, και πρέπει επίσης να δώσουμε όλο τον προϋπολογισμό στον Μπραντ, τώρα που είχε μια επιτυχία. Είναι δύσκολος στο να συνυπάρχεις μαζί του παιδιά».

Απαγορευτικό στον Μπάτμαν

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα οικογενειακά δράματα. Ο Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι τα παιδιά του τον κρατούν προσγειωμένο. «Ο γιος μου, για τις Απόκριες, ντύνεται Μπάτμαν. Δεν έχει ιδέα ότι ήμουν ο Μπάτμαν. Του είπα, ‘Ξέρεις, ήμουν ο Μπάτμαν’, κι εκείνος απάντησε: ‘Εμμ… όχι.’ Δεν έχει ιδέα πόσο δίκιο έχει», είπε ο ηθοποιός με εμφανή αυτοσαρκασμό.

Από όλες τις αποτυχίες, ο Κλούνεϊ δεν έχει κρύψει ποτέ ότι το Μπάτμαν & Ρόμπιν του 1997 ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Η ταινία, η οποία συγκέντρωσε έντεκα υποψηφιότητες για Χρυσά Βατόμουρα και έχει ένα ζοφερό 11% στο Rotten Tomatoes, παραμένει, κατά τον ίδιο, ένα μάθημα.

Στην πρεμιέρα του «Τζέι Κέλι» στο Λος Άντζελες, ο Κλούνεϊ δήλωσε: «Το ‘Μπάτμαν & Ρόμπιν’! Έμαθα πολλά [από] αυτό», για να προσθέσει: «Δεν μαθαίνεις από την επιτυχία, μαθαίνεις από την αποτυχία, και μετά πρέπει να βρεις τον δρόμο σου».

Το φιάσκο αυτό έγινε η πυξίδα για τις μετέπειτα επιλογές του. «Αυτό που έμαθα από αυτήν την αποτυχία ήταν ότι έπρεπε να μάθω ξανά πώς δούλευα. Τώρα, δεν ήμουν απλώς ένας ηθοποιός που έπαιρνε έναν ρόλο, ήμουν υπεύθυνος για την ίδια την ταινία. Έτσι, οι επόμενες τρεις ταινίες που έκανα ήταν οι ‘Three Kings’, ‘Out of Sight’ και ‘Ω! Αδελφέ, Πού Είσαι;’».

Η πληγή είναι τόσο βαθιά που, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, «δεν με αφήνει να την παρακολουθήσω». «Υπάρχουν κάποιες ταινίες που απλά λέω, ‘Θέλω η γυναίκα μου να έχει κάποιο σεβασμό για μένα’», εξομολογήθηκε, κλείνοντας με χιούμορ.

Ωστόσο, ο Κλούνεϊ ανέκαμψε με έργα όπως το οσκαρικό Syriana το 2005, όπου μάλιστα αστειεύτηκε στην ομιλία αποδοχής του, λέγοντας ότι ο επικήδειός του θα ήταν: «Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ, ο πιο Σέξι Άντρας Εν Ζωή το 1997, ο Μπάτμαν, πέθανε σήμερα σε ένα φρικτό ατύχημα…»

Αναπόφευκτα γηρατειά

Ο Κλούνεϊ, ο σταρ με καθαρή περιουσία που αγγίζει τα 470 εκατομμύρια ευρώ, εξομολογήθηκε πρόσφατα για τον μεγαλύτερο φόβο του υποστηρίζει το πάρα-πολύ-αμφιλεγόμενο τάμπλοιντ Radar.

Ο 64χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ανοιχτά ότι δυσκολεύεται πλέον να θυμηθεί τις ατάκες του, ανατροφοδοτώντας τις φήμες σχετικά με το αν η γήρανση του δημοφιλούς σταρ κρύβει κάτι πιο βαθύ και ανησυχητικό.

Ο ηθοποιός, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ την ανασφάλεια και τις αποτυχίες που τον οδήγησαν στην κορυφή, εξομολογήθηκε την αγωνία του για τη μνήμη, με πηγές από την παραγωγή να μιλούν για φόβους σχετικά με την άνοια – έναν φόβο που ο ίδιος ο Κλούνεϊ φαίνεται να μοιράζεται καθώς παραδέχεται πως «τα πράγματα σβήνουν γρήγορα».

Ενώ προωθούσε τη νέα του ταινία Τζέι Κέλι, ο Κλούνεϊ, είδε ένα βίντεο με αποσπάσματα από την τηλεοπτική του καριέρα, από τότε που είχε mullet, χαρακτηριστικό κούρεμα της δεκαετίας του 1980 στη σειρά The Facts of Life μέχρι την καθιέρωσή του στο ER. Αυτή η αναδρομή, σε συνδυασμό με την παραδοχή του για τις προκλήσεις της μνήμης, «γέννησε ψιθύρους στο Χόλιγουντ» υποστηρίζει το Radar Online.

«Ο κόσμος ανησυχεί επειδή μιλάει πιο ανοιχτά για το ότι ξεχνάει τις ατάκες του. Γεννά ερωτήματα αν αυτό είναι απλώς γήρανση ή κάτι πιο σοβαρό. Λένε ότι η άνοια είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του Τζορτζ, καθώς πάντα περηφανευόταν ότι δείχνει έξυπνος και ότι είναι ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους στο δωμάτιο».

Ο ίδιος ο ηθοποιός, αναφερόμενος στο αναδρομικό μοντάζ του Μπάουμπαχ, σχολίασε: «Ήταν πραγματικά συναρπαστικό, γιατί περνάς όλα αυτά που περνάμε όλοι, δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου να γερνάει, κάτι με το οποίο πρέπει να συμφιλιωθείς. Κοιτάς επίσης μερικά γαμ… χάλια μαλλιά. Και πρέπει να το ξεπεράσεις όλο αυτό. Και έχεις αυτό το συναίσθημα: ‘Θεέ μου, ήταν μόλις χθες, έτσι δεν είναι;’».

Πάντα ανασφαλής

Ακόμη και μετά την καθιέρωσή του ως ένας από τους πιο γοητευτικούς σταρ του Χόλιγουντ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι δεν κατάφερε ποτέ να αποτινάξει το βάρος της ανασφάλειας. Επιστρέφει συχνά στις δύσκολες μέρες της αρχής, όταν πουλούσε παπούτσια και ασφάλειες, και πάλευε για κάθε ρόλο.

«Ήρθα από το Ογκούστα του Κεντάκι, όπου ήμουν καπνοκαλλιεργητής. Και πηγαίνεις σε όλες αυτές τις οντισιόν και λες: ‘Λοιπόν, έκανα την προσπάθειά μου’», δήλωσε.

Μία από αυτές τις προσπάθειες ήταν η χαοτική ταινία τρόμου του 1983, Grizzly II: Revenge, η οποία άφησε τον Κλούνεϊ, τον Τσάρλι Σιν και τη Λόρα Ντερν κολλημένους στην Ουγγαρία. «Χρηματοδοτήθηκε από αυτούς τους Ούγγρους. Και μετά έχασαν τα χρήματα. Και έτσι μείναμε εκεί για περίπου δύο μήνες… και κυριολεκτικά, μας τρώει μια αρκούδα στην πρώτη σκηνή, και έτσι δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Δόξα τω Θεώ», εξομολογήθηκε.

Όταν όμως η ταινία βγήκε στην επιφάνεια το 2020, ο Κλούνεϊ είχε να πει: «Κάποιος βλάκας τη βρίσκει και μαζεύει ένα σωρό παλιά πλάνα. Και τα συνθέτει… και μετά από 40 χρόνια, παίρνω τις χειρότερες κριτικές της ζωής μου».