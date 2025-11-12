Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Οι περισσότεροι από εμάς τον γνώρισαν μέσα από τη σειρά ER τη δεκαετία του ’90, όταν υποδυόταν τον δρ. Νταγκ Ρος. Γοητευτικός, πάντα καλοντυμένος, με κοντό μαλλί – με τις πρώτες γκρίζες τρίχες να κάνουν την εμφάνισή τους στους κροτάφους. Άλλωστε αυτό ήταν το σήριαλ που άνοιξε στον Τζορτζ Κλούνεϊ τις πύλες του Χόλιγουντ και στην πορεία έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της μεγάλης οθόνης.

Ωστόσο πριν τις συνεχόμενες κινηματογραφικές επιτυχίες, πριν καν το ER, ο 64χρονος ηθοποιός είχε κάνει αίσθηση στη σειρά The Facts of Life – και η εμφάνισή του δεν θύμιζε σε τίποτα τον γοητευτικό άνδρα που ξέρουμε όλοι. Για την ακρίβεια ήταν ο ορισμός του eighties, καθώς όλοι έχουμε δει τη διάσημη χαίτη του.

Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, όπου ο Τζορτζ Κλούνεϊ εμφανίστηκε για την προώθηση της νέας του ταινίας Jay Kelly. Ο γνωστός παρουσιαστής του έδειξε κάποιες φωτογραφίες του από εκείνα τα χρόνια και ο ηθοποιός δεν μπορούσε να κρύψει τα γέλια του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 80sTees.com (@80stees)

«Κοίτα αυτό το μαλλί. Κοίτα αυτή τη χαίτη» είπε ο Κλούνεϊ, συμπληρώνοντας «αν παρατηρήσεις το κούρεμά μου είναι ίδιο με αυτό της Νάνσυ Μακκιόν» μιλώντας για τη συμπρωταγωνίστριά του στο The Facts of Life.

Ο Κίμελ συμφώνησε, τόνισε ότι «εκείνη η εποχή μοιάζει σαν να υπήρχε μόνο ένα κομμωτήριο όπου πήγαιναν όλοι εκεί» και μετά θέλησε να μάθει ποιανού ιδέα ήταν η χαίτη.

«Δεν ξέρω. Δεν ήταν δικό μου λάθος. Οι γονείς μου δεν με πήγαιναν συχνά στον μπαρμπέρη τη δεκαετία του ’80» θα απαντήσει ο Τζορτζ Κλούνεϊ, που όσο κι αν γελάει σίγουρα θέλει να ξεχάσει εκείνη την εποχή.