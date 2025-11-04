magazin
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Τζορτζ Κλούνεϊ: Το μυστικό του για έναν γάμο χωρίς καβγάδες – «Δεν με νοιάζει»
Τζορτζ Κλούνεϊ: Το μυστικό του για έναν γάμο χωρίς καβγάδες – «Δεν με νοιάζει»

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε γιατί δεν τσακώνεται ποτέ με τη σύζυγό του Αμάλ 

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες του Χόλιγουντ, Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την αληθινή ηρεμία στην έγγαμη ζωή – και όχι τυχαία.

Μιλώντας σε συνέντευξη στο CBS News, ο 64χρονος σταρ υποστήριξε με έναν αφοπλιστικό κυνισμό πως ο λόγος που με την σύζυγό του, Αμάλ, δεν έχουν καβγαδίσει ποτέ είναι επειδή πλέον αρνείται να «ενδιαφέρεται» για τα ασήμαντα, μία φιλοσοφία που συνοψίζεται στην απλή φράση: «Δεν με νοιάζει».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος διανύει πλέον την έβδομη δεκαετία της ζωής του, έχει βρει μία απρόσμενη πηγή αρμονίας στον γάμο του με την κορυφαία δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αμάλ Κλούνεϊ και πίσω από αυτή; Η ωριμότητα της ηλικίας του.

Σε μία ειλικρινή συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο 64χρονος σταρ μίλησε για τα γηρατειά, τη ματαιοδοξία και, κυρίως, τη σχέση του, αποκαλύπτοντας γιατί αυτός και η σύζυγός του, όπως λέει, δεν έχουν λογομαχήσει ποτέ.

Όταν ο δημοσιογράφος Σεθ Ντόαν ρώτησε τον Τζορτζ Κλούνεϊ αν κοιτάζει τον εαυτό του στην κάμερα, ο ηθοποιός απάντησε πως είναι «πολύ μεγάλος» για να τον νοιάζει πλέον η εικόνα του. «Αν κυνηγάς την ουρά σου, φίλε, θα σε δαγκώσει» είπε ο Κλούνεϊ, τονίζοντας ότι έχει αποδεχθεί την εικόνα του.

Στη συνέχεια ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του για τη ζωή. «Λοιπόν, από τη μία έχει τα γηρατειά, από την άλλη τον θάνατο. Αυτές είναι οι δύο επιλογές, σωστά; Είμαι εντάξει με αυτό. Νιώθω πιο προσγειωμένος. Σίγουρα, είμαι λιγότερο θυμωμένος», εξήγησε.

YouTube thumbnail

Η σοφία των γηρατειών

Αυτή η νέα ηρεμία αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον πυρήνα της επιτυχίας του γάμου του με την Αμάλ. Ο Κλούνεϊ προκαλεί συχνά αίσθηση όταν δηλώνει ότι δεν έχουν καβγαδίσει ποτέ, και εξηγεί ότι αυτό οφείλεται στην αλλαγή προτεραιοτήτων που φέρνει η ηλικία.

«Όταν είσαι νεότερος, θέλεις να έχεις δίκιο για τα πάντα, ξέρεις. «Μην βάψεις αυτό το χρώμα στον τοίχο»», είπε, περιγράφοντας τις παρελθοντικές συγκρούσεις. «Και ξέρετε, η Αμάλ και εγώ – όλοι εκνευρίζονται όταν το λέω – δεν έχουμε μαλώσει. Ποτέ. Δεν καβγαδίσαμε ποτέ!».

«Έχω φτάσει πλέον σε αυτή την ηλικία που αν θέλει [η Αμάλ] να βάψει τον τοίχο κόκκινο, απλά δεν με νοιάζει», τόνισε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι έφτασε σε ένα σημείο όπου απλώς αναρωτιέται για τα σημαντικά και τα ασήμαντα.

YouTube thumbnail

«Γιατί ένα τέτοιο θέμα να γίνει αντικείμενο συζήτησης ή καβγά;» συνέχισε ο Κλούνεϊ που υποστήριξε ότι σε νεότερη ηλικία θα έβρισκε λόγους για να «φουσκώσει το στήθος του» και να επιμείνει. Τώρα αντιλαμβάνεται ότι «δεν έχει σημασία».

«Έχουμε μια πραγματικά καταπληκτική σχέση επειδή υποστηρίζουμε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε ο Κλούνεϊ.

Η μόνη μάχη που αξίζει

Παρά την ηλικία του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν έχει κανένα σχέδιο για συνταξιοδότηση, αλλά έχει επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την εργασία. «Θα συνεχίσω να δουλεύω. Μου αρέσει, αλλά δεν χρειάζεται να δουλεύω όλη την ώρα πια. Θέλω να δουλεύω, αλλά δεν θέλω να γεμίσω τη ζωή μου με δουλειά», παραδέχτηκε.

Μάλιστα, πρόσφατα θυμήθηκε μία συνομιλία με τον σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπαχ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας του ταινίας, όπου του είπε με ειλικρίνεια: «Νόα, κοίτα, αγαπώ το σενάριο… αλλά είμαι 63 χρονών, φίλε – δεν μπορώ να κάνω 50 λήψεις. Δεν το έχω μέσα μου».

YouTube thumbnail

Καταλήγοντας, ο Κλούνεϊ έδωσε το πιο ουσιαστικό μάθημα της ζωής του. «Να αφιερώνουμε χρόνο στους αγαπημένους μας, καθώς στο τέλος της ζωής σου, δεν λες, ‘Μακάρι να είχα δουλέψει περισσότερο’».

Ο Κλούνεϊ γνωρίζει ότι τα γηρατειά, είναι αναπόφευκτα – «Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες δημητριακών τρως, σε προλαβαίνουν» λέει – και έχει διακρίνει πλέον που αξίζει να επενδύσεις χρόνο και στιγμές.

«Η μόνη μάχη που αξίζει να κερδίσεις είναι αυτή που σε κάνει να περνάς περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σου» υπογράμμισε ο σοφός κύριος Τζορτζ Κλούνεϊ.

