Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει την αποτυχία από την οποία διδάχθηκε — Nαι, ήταν εκείνη η ταινία των 90s

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξακολουθεί να θεωρεί το Μπάτμαν & Ρόμπιν ως μια μεγάλη αποτυχία. Μιλώντας στο People και σε άλλα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής συνέντευξης στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, Jay Kelly, στο Egyptian Theatre στο Λος Άντζελες στις 11 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η αποτυχία της ταινίας του 1997 ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε στη ζωή του.

«Μπάτμαν & Ρόμπιν! Έμαθα πολλά από αυτήν», είπε ο Κλούνεϊ για τη γνωστή ταινία υπερηρώων που δέχτηκε σκληρή κριτική, κέρδισε 11 υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα και σήμερα έχει μια χαμηλή βαθμολογία 11% στο Rotten Tomatoes.

«Αυτό που κέρδισα από αυτή την αποτυχία ήταν ότι έπρεπε να ξαναμάθω τον τρόπο με τον οποίο δούλευα»

Ποιο ήταν το μάθημα που πήρε;

Συνέχισε ο 64χρονος ηθοποιός: «Δεν μαθαίνεις από την επιτυχία — μαθαίνεις από την αποτυχία, και θα σου φανεί χρήσιμη αυτή η γνώση στην πορεία, οπότε είναι αναγκαίο κακό».

Ο σταρ της ταινίας Gravity έχει συμφωνήσει με τους κριτικούς που έχουν κατακρίνει την ερμηνεία του ως Μπάτμαν/Μπρους Γουέιν και συνολικά την ταινία Μπάτμαν & Ρόμπιν όλα αυτά τα χρόνια.

Το 2019, ο Κλούνεϊ παραδέχτηκε με θάρρος ότι η ταινία ήταν «αποτυχία» και επηρέασε τις επιλογές του για τα επόμενα χρόνια.

«Δεν ήμουν καλός σε αυτήν, δεν ήταν καλή ταινία», δήλωσε τότε στο The Hollywood Reporter.

«Αυτό που κέρδισα από αυτή την αποτυχία ήταν ότι έπρεπε να ξαναμάθω τον τρόπο με τον οποίο δούλευα. Πλέον, δεν θα ήμουν ποτέ ξανά απλώς ένας ηθοποιός που έπαιρνε έναν ρόλο, ήμουν πάντα υπεύθυνος για την ίδια την ταινία. Έτσι, οι επόμενες τρεις ταινίες που έκανα ήταν οι Τρεις Ήρωες, Εκτός Ελέγχου και Ω, Αδερφέ που Είσαι;».

«Αυτή ήταν μια πολύ κομβική στιγμή για μένα, ώστε να βρω καλύτερα έργα» πρόσθεσε.

Του στοίχισε

Το 2021, ο Κλούνεϊ δήλωσε, σύμφωνα με το Variety, ότι η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, «δεν με αφήνει να δω το Μπάτμαν & Ρόμπιν».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε με χιούμορ: «Υπάρχουν ορισμένες ταινίες για τις οποίες λέω “θέλω η σύζυγός μου να με σέβεται”».

Το ζευγάρι έχει δύο 8χρονα δίδυμα, τον Αλεξάντερ και την Έλλα.

Χρόνια μετά την κυκλοφορία του Μπάτμαν & Ρόμπιν, ο Κλούνεϊ γνώρισε μεγάλη επιτυχία (τόσο από τους κριτικούς όσο κι από το κοινό) με την ταινία Syriana του 2005, η οποία του χάρισε το Όσκαρ για τον Καλύτερο Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο. Στην ομιλία του κατά την απονομή, αναφέρθηκε ξανά στον ρόλο του ως Μπάτμαν.

«Είναι περίεργο το να κερδίζεις ένα Όσκαρ, γιατί από εδώ και στο εξής θα είναι πάντα συνώνυμο με το όνομά σου», είπε, πριν προσθέσει χαριτολογώντας «Θα είναι ας πούμε ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ, ο πιο σέξι άντρας του 1997, ο Μπάτμαν που πέθανε σήμερα σε ένα τραγικό ατύχημα…»

*Η ταινία Jay Kelly — η κωμωδία δράματος σε σκηνοθεσία Νόα Μπάουμπαχ, με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Σάντλερ, Λόρα Ντερν και Μπίλι Κράνταπ — προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Οι ηθοποιοί Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» κατά τη διάρκεια του AFI Fest στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 23 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni