Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του
Culture Live 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ προσπαθεί να βρει το νόημα της ζωής, ενώ παλεύει με μνήμες από το παρελθόν και τύψεις, στο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας του Νόα Μπάουμπαχ, με τίτλο «Jay Kelly» – η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή του σκηνοθέτη μετά την φιλόδοξη διασκευή του «White Noise» του Ντον ΝτεΛίλο το 2022, η οποία ήταν επίσης μια συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη και του Netflix.

Η ταινία, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του, έχοντας για συνοδοιπόρο του τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, Ρον (Άνταμ Σάντλερ). Συναρπαστική και γεμάτη χιούμορ, επική και προσωπική, η ταινία Jay Kelly βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ της λύπης και της δόξας της ζωής».

Ο Τζορτζ Κλούνει δήλωσε στο Tudum του Netflix, αναφορικά με τον ρόλο του: «Αυτή είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που πρέπει να συμβιβαστεί με άλλα κομμάτια της ζωής του, εκτός από εκείνο στο οποίο έχει επιτύχει. Συμβιβάζεται με την ιδέα ότι ίσως δεν ήταν τόσο καλός φίλος ή πατέρας. Απλώς ήταν πολύ καλός στο να είναι σταρ του κινηματογράφου».

«Μνήμη;»

Το τρέιλερ ξεκινά με τον Κέλι να λέει: «Δεν θέλω να είμαι πια εδώ.Θέλω να φύγω από το πάρτι».

Και, καθώς η κόρη του αποκαλύπτει ότι θα πάει στο Παρίσι, εκείνος αποφασίσει να την ακολουθήσει στη Γαλλία, έχοντας στο πλευρό του τον Ρον και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του (Λόρα Ντερν).

«Τελευταία νιώθω ότι η ζωή μου δεν είναι πραγματική», λέει ο Τζέι στον Ρον. «Ξαφνικά, θυμάμαι πράγματα. Τι είναι αυτό;».

«Μνήμη;» ρωτάει ο Ρον.

«Είναι σαν μια ταινία όπου παίζω τον εαυτό μου», αναλογίζεται ο Τζέι.

«Σοβαρότητα και μια νότα θλίψης»

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Μπάουμπαχ συνυπογράφει τόσο το σενάριο μαζί με την Έμιλι Μόρτιμερ, όσο και την παραγωγή μαζί με τους Ντέιβιντ Χέιμαν και Έιμι Πασκάλ.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μπίλι Κράνταπ, Ράιλι Κίου, Γκρέις Έντουαρντς, Στέισι Κέιτς, Τζιμ Μπρόντμπεντ, Πάτρικ Γουίλσον, Ιβ Χιούσον, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Άλμπα Ρόρβαχερ, Τζος Χάμιλτον, Λένι Χένρι, Έμιλι Μόρτιμερ, Νικόλ Λέκι, Θάντια Γκράχαμ, Ίσλα Φίσερ, Λούις Πάρτριτζ και Τσάρλι Ρόου.

Η ταινία Jay Kelly έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έλαβε ένα δεκάλεπτο χειροκρότημα. Οι κριτικές από το φεστιβάλ ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές, με επαίνους για την ερμηνεία του Κλούνεϊ.

O κριτικός του Deadline, Πιτ Χάμοντ, σημείωσε ότι το έργο «καταφέρνει να βρει τη δική του ταυτότητα στο είδος των ταινιών για ταινίες, καθιστώντας το φρέσκο, έξυπνο».

Στην κριτική του για την ταινία, ο Στιβ Ποντ του TheWrap έγραψε ότι το «Jay Kelly» είναι μια ταινία «διαποτισμένη με μελαγχολία για μια βιομηχανία που φαίνεται να βρίσκεται σε ασταθή έδαφος και γεμάτη νοσταλγία για τις εποχές που έχουν περάσει. Για άτομα της ηλικίας του Μπάουμπαχ και του πρωταγωνιστή του Τζορτζ Κλούνεϊ (64), είναι μια ταινία που ανταποκρίνεται απόλυτα στην εποχή της, προσδίδοντας σοβαρότητα και μια νότα θλίψης σε μια ταινία που, κατά τα άλλα, παραμένει ελαφριά».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου και στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Wrap | Deadline

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream magazin
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός
Τίλι Νόργουντ 29.09.25

Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

Η δημιουργός της ΑΙ ηθοποιού, συνέκρινε το έργο της με το κουκλοθέατρο, την κινούμενη εικόνα και τα CGI - «Πόσο αηδιαστικό», έγραψε η Μελίσα Μπαρέρα στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι
Νέα έρευνα 29.09.25

Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι

«Go woke, go broke», διαλαλούν συντηρητικοί με στόμφο και περίσσεια βεβαιότητα. Ωστόσο, νέα μελέτη του αναλυτή κινηματογραφικών δεδομένων Στίβεν Φόλοουζ φαίνεται να μην αποδεικνύει τίποτα τέτοιο

Σύνταξη
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Καραμίχος μάς ξεναγεί στο σύμπαν του «Ευγένιου» λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί
Culture Live 29.09.25

Ο Γιώργος Καραμίχος μάς ξεναγεί στο σύμπαν του «Ευγένιου» λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί

«Ευγένιος», ένα έργο με πολύ χιούμορ. Μαύρο χιούμορ. Πικρό. Σαν τη γεύση της θάλασσας και των ονείρων. Όταν δεν έχεις βάρκα ή συγχώρεση για να τα ταξιδέψεις. Ο Γιώργος Καραμίχος σε σκηνοθεσία-ανατροπή

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά
Culture Live 29.09.25

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, στην επετειακή του σεζόν για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως
Τοξικός αλγόριθμος 28.09.25

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης
22 νεκροί 29.09.25

Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης

Οι νέοι της Μαδαγασκάρης βγήκαν για τρίτη φορά στους δρόμους, σε διαμαρτυρίες ενάντια στις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με πολλούς να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»
«Πετύχαμε κάθε βήμα» 29.09.25

Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική. Και πως είχε αποτελέσματα που σύντομα θα είναι ορατά.

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται
Ουγγαρία 29.09.25

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας με πολλά drones που φέρεται να προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της.

Σύνταξη
Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου
Πότε πέθανε 29.09.25

Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από φυσικά αίτια και δεν προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας στην υπόθεση από τη Βοιωτία.

Σύνταξη
Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»
Μπάσκετ 29.09.25

Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για την ομάδα του.

Σύνταξη
Γκολφ, μόδα, χρήμα: Η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ κοντράρει τον σύντροφο της μητέρας της, Τάιγκερ Γουντς
Μπράντα 29.09.25

Γκολφ, μόδα, χρήμα: Η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ κοντράρει τον σύντροφο της μητέρας της, Τάιγκερ Γουντς

Το οικογενειακό επιχειρηματικό μοντέλο των Τραμπ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η Κάι Τραμπ, η 18χρονη εγγονή του Προέδρου των ΗΠΑ, λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων με τους ειδικούς της μόδας να προβλέπουν τζίρο εκατομμυρίων ήδη από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό κατάφερε να απαντήσει στο γκολ του Ατρόμητου (28' Οζέγκοβιτς) με τον Πέρες (60') και με τελικό σκορ 1-1 να πάρει πολύτιμο βαθμό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

