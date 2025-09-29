Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ προσπαθεί να βρει το νόημα της ζωής, ενώ παλεύει με μνήμες από το παρελθόν και τύψεις, στο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας του Νόα Μπάουμπαχ, με τίτλο «Jay Kelly» – η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή του σκηνοθέτη μετά την φιλόδοξη διασκευή του «White Noise» του Ντον ΝτεΛίλο το 2022, η οποία ήταν επίσης μια συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη και του Netflix.

Η ταινία, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του, έχοντας για συνοδοιπόρο του τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, Ρον (Άνταμ Σάντλερ). Συναρπαστική και γεμάτη χιούμορ, επική και προσωπική, η ταινία Jay Kelly βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ της λύπης και της δόξας της ζωής».

Ο Τζορτζ Κλούνει δήλωσε στο Tudum του Netflix, αναφορικά με τον ρόλο του: «Αυτή είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που πρέπει να συμβιβαστεί με άλλα κομμάτια της ζωής του, εκτός από εκείνο στο οποίο έχει επιτύχει. Συμβιβάζεται με την ιδέα ότι ίσως δεν ήταν τόσο καλός φίλος ή πατέρας. Απλώς ήταν πολύ καλός στο να είναι σταρ του κινηματογράφου».

«Μνήμη;»

Το τρέιλερ ξεκινά με τον Κέλι να λέει: «Δεν θέλω να είμαι πια εδώ.Θέλω να φύγω από το πάρτι».

Και, καθώς η κόρη του αποκαλύπτει ότι θα πάει στο Παρίσι, εκείνος αποφασίσει να την ακολουθήσει στη Γαλλία, έχοντας στο πλευρό του τον Ρον και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του (Λόρα Ντερν).

«Τελευταία νιώθω ότι η ζωή μου δεν είναι πραγματική», λέει ο Τζέι στον Ρον. «Ξαφνικά, θυμάμαι πράγματα. Τι είναι αυτό;».

«Μνήμη;» ρωτάει ο Ρον.

«Είναι σαν μια ταινία όπου παίζω τον εαυτό μου», αναλογίζεται ο Τζέι.

«Σοβαρότητα και μια νότα θλίψης»

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Μπάουμπαχ συνυπογράφει τόσο το σενάριο μαζί με την Έμιλι Μόρτιμερ, όσο και την παραγωγή μαζί με τους Ντέιβιντ Χέιμαν και Έιμι Πασκάλ.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μπίλι Κράνταπ, Ράιλι Κίου, Γκρέις Έντουαρντς, Στέισι Κέιτς, Τζιμ Μπρόντμπεντ, Πάτρικ Γουίλσον, Ιβ Χιούσον, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Άλμπα Ρόρβαχερ, Τζος Χάμιλτον, Λένι Χένρι, Έμιλι Μόρτιμερ, Νικόλ Λέκι, Θάντια Γκράχαμ, Ίσλα Φίσερ, Λούις Πάρτριτζ και Τσάρλι Ρόου.

Η ταινία Jay Kelly έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έλαβε ένα δεκάλεπτο χειροκρότημα. Οι κριτικές από το φεστιβάλ ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές, με επαίνους για την ερμηνεία του Κλούνεϊ.

O κριτικός του Deadline, Πιτ Χάμοντ, σημείωσε ότι το έργο «καταφέρνει να βρει τη δική του ταυτότητα στο είδος των ταινιών για ταινίες, καθιστώντας το φρέσκο, έξυπνο».

Στην κριτική του για την ταινία, ο Στιβ Ποντ του TheWrap έγραψε ότι το «Jay Kelly» είναι μια ταινία «διαποτισμένη με μελαγχολία για μια βιομηχανία που φαίνεται να βρίσκεται σε ασταθή έδαφος και γεμάτη νοσταλγία για τις εποχές που έχουν περάσει. Για άτομα της ηλικίας του Μπάουμπαχ και του πρωταγωνιστή του Τζορτζ Κλούνεϊ (64), είναι μια ταινία που ανταποκρίνεται απόλυτα στην εποχή της, προσδίδοντας σοβαρότητα και μια νότα θλίψης σε μια ταινία που, κατά τα άλλα, παραμένει ελαφριά».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου και στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Wrap | Deadline